Patch notes du 9 mai sur Overwatch 2 : Reine des Junkers, Chacal, Ana et plus

Commentaire de l’équipe de développement : Les ajustements suivants visent à augmenter la polyvalence de Duplication, la capacité ultime d’Écho, de façon que son intérêt repose moins sur le fait d’enchaîner plusieurs ultis copiés lors d’une seule et même utilisation. Nous voulons que vous réfléchissiez davantage à la cible que vous souhaitez dupliquer en fonction de son intérêt dans une situation donnée, tout en vous donnant de meilleures capacités de survie lors de votre transformation. De plus, Écho pourra utiliser son ulti plus souvent, mais vous mettrez plus longtemps à charger celui du personnage adverse copié.