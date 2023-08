Comment obtenir des éponges dans Minecraft ?

Au cours de vos pérégrinations sur Minecraft, vous pourriez avoir besoin d’éliminer de l’eau d’une zone pour continuer à construire ou creuser, et dans ce cas de figure, avoir une éponge pourrait être utile. Voici comment vous en procurer une.

Minecraft offre de nombreuses occasions de créer différentes structures en explorant une variété de biomes, de dimensions alternatives ou de forteresses, mais parfois, vous tomberez sur des zones remplies d’eau qu’il vous faudra vider si vous voulez poursuivre votre progression.

C’est là qu’intervient l’éponge. Ce bloc peut être utilisé pour absorber toute l’eau d’une zone. Cela la transforme en une éponge mouillée qui peut ensuite être séchée. Voici comment en obtenir une.

Dans Minecraft, les éponges peuvent être récupérées dans des salles aux éponges situées dans les temples sous-marins, qui comme leur nom l’indique, se trouvent sous l’eau. Ces salles regorgent d’éponges que vous pouvez amasser avant de retourner sur la terre ferme.

Une autre méthode consiste à vaincre les habitants de ces temples, les Gardiens. Une fois vaincus, ils laisseront tomber une éponge mouillée que vous pourrez récupérer.

Mojang studios

Cependant, non seulement combattre ces ennemis peut s’avérer être assez difficile, mais en plus, cela vous procurera un nombre moins important d’éponges. Mieux vaut donc prioriser les salles aux éponges, cela vous permettra de mettre la main sur une grande quantité d’éponges sans avoir à risquer votre vie.

Vous pouvez placer des éponges dans Minecraft dans des étendues d’eau pour les vider. Les éponges peuvent absorber les blocs d’eau environnants, jusqu’à 135 blocs étant absorbés par une seule éponge. Une fois cela fait, elle devient une éponge mouillée d’où l’eau s’écoule.

Voici ce que vous devez faire :

Récupérez une éponge. Approchez-vous d’une étendue d’eau. Sortez l’éponge. Jetez-la dans l’eau. Ramassez-la une fois qu’elle est devenue une éponge mouillée.

Si vous souhaitez réutiliser la même éponge, vous devrez la placer dans un four pour la sécher. Vous pouvez également le faire en emmenant les éponges dans le Nether, ce qui est plus rapide qu’un four puisqu’elles sèchent instantanément.

Les éponges font partie de Minecraft depuis 2009, et bien qu’elles ne soient pas aussi recherchées que d’autres ressources, vous pourriez les trouver très utiles.