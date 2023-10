Le trailer de Spider-Man 2 dévoile un nouvel ennemi emblématique

Marvel’s Spider-Man 2 arrive à grands pas et le trailer de lancement vient de montrer aux fans un méchant qui fait son grand retour : l’Homme-Sable.

L’excitation autour de Spider-Man 2 est à son comble, la suite très attendue de Spider-Man 2018 et de Miles Morales de 2020.

Et pour de bonnes raisons ! Cette suite verra les deux Spider-Man affronter les redoutables méchants Kraven et Venom dans leur lutte pour protéger New York.

Alors que le lancement est presque là, la campagne marketing ne fait que s’intensifier. Le trailer de lancement vient d’ailleurs de tomber et il montre que les problèmes du duo Spider sont encore plus compliqués que prévu.

L’Homme-Sable entre en scène dans Spider-Man 2

Jusqu’à présent, les informations sur Spider-Man 2 se sont concentrées sur quelques intrigues principales : la collaboration entre Miles Morales et Peter Parker, Venom et le symbiote, et la quête de gloire de Kraven.

De nombreux autres secrets seront révélés lors du lancement, mais le trailer vient de dévoiler le plus récent : l’Homme-Sable entre dans la mêlée. Dans un court extrait, les deux Spider-Men sont engagés dans une bataille cinématographique contre l’Homme-Sable, étrangement similaire à ses apparitions sur grand écran.

C’est la première fois que l’on voit l’Homme-Sable, et on peut dire en toute sécurité que personne ne s’y attendait. “Kraven, le Lézard, Venom et l’Homme-Sable ?! Ça ressemble au Spider-Man 3 que l’on aurait dû avoir”, a commenté un spectateur en faisant référence au Spider-Man 3 de Sam Raimi tant aimé.

Autant dire que la situation ne fera qu’empirer pour nos héros. Le reste du trailer a mis en avant d’autres points clés, comme l’agressivité croissante de Peter due au symbiote et la tension que cela crée parmi ses proches.

Le temps dira comment l’histoire se déroulera, mais une chose est sûre, les fans n’attendent qu’une chose, la sortie du jeu qui est prévue pour le 20 octobre sur PlayStation 4 et PlayStation 5.