Tante Ethel dans Baldur’s Gate 3 : Quel choix faire ?

Vous vous demandez si donner un œil à tante Ethel dans Baldur’s Gate 3 en vaut la peine ? Voici quelles pourraient en être les conséquences.

L’un des moments les plus délicats des premières quêtes de Baldur’s Gate 3 est probablement de savoir s’il est judicieux ou non donner votre œil à tante Ethel. La seule raison qui fait que cette quête est plus compliquée qu’elle n’en a l’air est que la vieille femme n’est pas aussi douce qu’il n’y parait. Les apparences sont souvent trompeuses et tante Ethel en est l’exemple parfait.

L’article continue après la publicité

En échange de l’œil, elle promettra de retirer le parasite de votre cerveau, mais il ne faut pas se laisser abuser par ses douces paroles. Les conséquences de cet échange ne seront pas à votre avantage, ça vous causera plus de problèmes qu’autre chose pour la suite de votre aventure. Voici pourquoi.

N’allez pas plus loin si vous ne voulez pas vous faire spoil.

Devriez-vous permettre à tante Ethel de prendre votre œil dans Baldur’s Gate 3 ?

Non, vous ne devriez pas céder à la supplique de tante Ethel. Cette vieille femme est une sorcière, et non pas quelqu’un de doux comme elle semble l’être. Les choses tourneront au cauchemar si vous lui permettez de prendre votre œil.

L’article continue après la publicité

Vous pourriez être tenté de donner votre œil pour obtenir le remède. Cependant, en le faisant, vous recevrez un débuff permanent pour le reste du jeu. Cela vous mettra dans une position fort désavantageuse, car vous ne pourrez plus réussir de coups critiques.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Larian Studios Ethel n’est pas celle qu’on croit dans Baldur’s Gate 3

Comme si cela ne suffisait pas, la situation va empirer puisqu’ Ethel va s’arrêter au beau milieu du processus. Vous vous retrouvez avec un œil abîmé, un débuff permanent, et le parasite toujours présent dans votre cerveau. Moralité, mieux vaut décliner son offre, mais n’hésitez pas à fouiller sa cabane

L’article continue après la publicité

Vous rencontrerez cette vieille femme en train de se disputer avec deux frères en passant près d’une maison de thé dans les régions méridionales de la carte.