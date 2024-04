Stellar Blade dispose-t-il d’un mode photo ?

SHIFT UP

Vous vous demandez si Stellar Blade dispose d’un mode photo ? Voici alors tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité.

Stellar Blade est le tout nouveau jeu d’action-aventure de Shift Up, l’un des titres les plus attendus de 2024. Ce jeu exclusif à la PS5 présente un monde époustouflant, et son personnage principal, Eve, a fait parler d’elle grâce à son design soigneusement élaboré.

Tout cela a laissé de nombreux joueurs se demander si Stellar Blade proposerait un mode photo, dans l’espoir de pouvoir capturer la beauté qu’offre le jeu.

Y a-t-il un mode photo dans Stellar Blade ?

Stellar Blade ne disposera pas d’un mode photo au lancement, et la démo n’offre pas non plus cette fonctionnalité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela a été confirmé par le directeur du jeu, puisque dans une interview avec le site japonais Famitsu, Hyung-Tae Kim a clairement indiqué que les développeurs se sont concentrés sur le polissage du jeu et n’ont pas développé de mode photo pour son lancement. Ne vous attendez donc pas à le voir dans le jeu le 26 avril 2024.

Cela dit, le directeur a déclaré qu’ils sont ouverts à l’idée d’ajouter un mode photo à Stellar Blade après le lancement si la demande est suffisamment forte.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si les choses venaient à changer et que les développeurs décident d’implémenter cette fonctionnalité.

L’article continue après la publicité