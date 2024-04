Fins de Stellar Blade : Explications et comment toutes les obtenir

Stellar Blade offre trois fins différentes. Découvrez donc comment débloquer chacune d’entre elles dans notre guide détaillé. Attention, spoilers.

À mesure que l’intrigue de Stellar Blade avance, la divergence des opinions sur la façon de sauver la Terre devient manifeste, vous plaçant face à des décisions cruciales. Le jeu propose donc trois fins possibles en fonction des choix que vous aurez faits tout au long de votre partie : Coût des Souvenirs Perdus, Retour à la Colonie et Créer de Nouveaux Souvenirs.

Dans la suite de cet article, nous détaillons les étapes pour accéder à chaque fin de Stellar Blade, leur signification, et comment les débloquer. Il est important de noter qu’il n’existe pas de “vraie”, bonne ou mauvaise fin : le jugement dépend entièrement de votre perception en tant que joueur. Toutefois, certaines fins peuvent se révéler plus sombres ou plus optimistes que d’autres.

Sommaire

Shift Up Lily survivra-t-elle ?

Comment débloquer tous les dénouements dans Stellar Blade

Vous ne pouvez obtenir qu’une seule fin par partie, il vous faudra donc choisir quelle fin vous désirez accéder et vous y consacrer. Sinon, jouez sans vous soucier de la fin afin d’en débloquer une naturellement, puis optez pour une approche différente dans votre prochaine session. Trois parties seront nécessaires pour découvrir chaque fin de Stellar Blade.

Une fin peut être perçue comme la conclusion par défaut, une autre résulte du choix de ne pas s’allier avec Adam, tandis que la troisième dépend de la force de votre relation avec Lily, en récupérant les Données dispersées à travers le monde.

N’oubliez pas que, une fois la zone nommée Plateau Levoire complétée, la ville de Xion et de nombreux autres contenus ne seront plus accessibles dans votre partie. Aussi, l’Ascenseur orbital N°4 marquera le point de non-retour.

Fin Coût des Souvenirs Perdus

La fin Coût des Souvenirs Perdus pourrait être considérée comme la fin par défaut. Pour le débloquer, il suffit d’accepter de prendre la main d’Adam lorsqu’il vous le propose lors de la quête finale, et le dernier combat de boss se déroulera.

Il est également important de souligner que pour obtenir cette fin, vous ne devez pas maximiser votre relation (barre de progression) avec Lily, car cela conduirait plutôt au troisième dénouement. Évitez donc de ramasser les puces de mémoires et d’accomplir des quêtes secondaires.

Cette fin montrera Eve et Adam fusionner en un être puissant (qui gardera l’apparence, la voix et le comportement d’Eve), mais au prix de la vie de Lily : une décision dure à prendre et on peut se demander s’il n’existerait pas une meilleure alternative ?

Shift Up Prendrez-vous la main d’Adam ?

Fin Retour à la Colonie

Pour accéder à la fin Retour à la Colonie, il vous faut refuser l’offre d’Adam et ne pas saisir sa main quand l’occasion se présente. Eve affrontera alors le boss final et accomplira la mission sans l’amplification de puissance d’Adam, mais cela assurera la survie de Lily, tandis qu’Adam, lui, périra.

Vous n’aurez pas besoin de maximiser le compteur de relation de Lily pour accéder à cette fin, alors ne vous préoccupez pas de rassembler chaque document pour cela, Lily survivra toujours si vous rejetez Adam.

Dans cette conclusion, Eve décline l’offre d’Adam et doit alors le combattre et le tuer. Cela détruira le nid de Naytiba sans devoir sacrifier Lily, et Mère Sphère renverra Eve et Lily à leur colonie spatiale pour la prochaine étape du conflit avec les aliens, désormais affaiblis.

Bien que certains joueurs puissent préférer cette issue à la mort de Lily, la disparition d’Adam, qui ne vivra pas à travers Eve – et l’horrible décision que doit prendre Eve, ajoute également un élément de tragédie à cette conclusion, bien que le monde soit sauvé.

Fin Créer de Nouveaux Souvenirs

La fin Créer de Nouveaux Souvenirs est la plus positive, résultant en la survie de Lily et Adam vivant à travers Eve après leur fusion en un super-être qui triomphe du boss final.

Pour accéder à cette fin, il est essentiel de collecter tous les documents relatifs à Lily pour que sa barre de relation atteigne 100 %. Ces éléments sont disséminés à travers le monde, donc pour les localiser tous, pensez à améliorer votre Drone pour faciliter leur détection. Vous devrez aussi compléter toutes les missions secondaires dans la zone Eidos 9.

Cette conclusion est similaire à la première dans le sens où Eve et Adam fusionnent en une seule entité, mais la différence majeure réside dans le fait qu’ils accomplissent cela sans sacrifier Lily. Dans cette fin, Lily échappe à la défaillance de Providence et retrouve Eve/Adam fusionné.

Pour plus de contenu sur le jeu de Shift Up, consultez la rubrique Stellar Blade de notre site.