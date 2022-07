Une rumeur massive de GTA 6 réduite à néant

more

Load More

À ce stade, le jeu est encore à quelques années de sa sortie, et si Rockstar n’a pas cimenté certains détails, les fuites pourraient être déjà vieilles peu de temps après avoir été rapportées. Il est donc préférable de toujours les prendre avec bonne dose de scepticisme.

“GTA VI n’a pas trois protagonistes. C’est tout ce que je dirai pour l’instant” a posté Schreier. Le journaliste a également noté que “le jeu est en cours de développement et que de nombreux détails sont encore en suspens ou n’ont pas encore été décidés”, et que “personne n’a accès à autant d’informations détaillées que ce qui a été posté par cet utilisateur de Reddit.”

Si vous avez vu les fuites sur le fait que GTA 6 aurait trois personnages et une roue de sélection des personnages similaire à Grand Theft Auto 5 et que vous étiez excité à ce sujet, vous allez être déçu.

Tout, du nombre de personnages à leur histoire, en passant par les stations de radio et les mini-jeux, a fait surface dans ces fuites. Cependant, si vous vous attendez à un retour au système à trois personnages de GTA 5, vous allez être déçu.

En raison de ce silence, les fans qui attendent avec impatience le prochain épisode de la franchise sandbox ont été entraînés dans un certain nombre de fuites et de rumeurs supposées concernant le titre très attendu.

Jusqu’à présent, Rockstar Games a été plutôt discret en ce qui concerne Grand Theft Auto 6. Les développeurs du jeu emblématique ont confirmé que le jeu est en cours de développement et qu’ils savent qu’ils doivent dépasser certaines attentes .

Une fuite sur GTA 6 concernant les personnages et l’histoire du prochain titre de Rockstar Games a été démentie par un initié du jeu qui affirme que de nombreux détails sont encore “en discussions”.

by Martin Thibaut