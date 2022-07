GTA 6 “doit dépasser les attentes des joueurs” affirme Rockstar

Alors que l’attente des fans autour de GTA 6 ne cesse de croître, Rockstar a récemment révélé comment il entendait offrir une expérience qui “dépassera les attentes des joueurs”.

GTA 6 est probablement l’un des jeux les plus attendus de l’histoire, et les fuites et rumeurs ne cessent d’affluer sur Internet. Bien que Rockstar n’ait pas encore annoncé de date de sortie officielle ni montré de gameplay, les développeurs ont révélé qu’ils s’efforcent actuellement de répondre à l’engouement majeur que ce prochain opus connaît.

Advertisement

Bien évidemment, cela ne sera certainement pas une tâche facile, d’autant plus que les fans de GTA attendent de grandes évolutions sur le prochain jeu en monde ouvert depuis près de dix ans.

Lire aussi – Un insider révèle quand Rockstar s’attend à sortir GTA 6

Mais si les nouvelles officielles concernant GTA 6 sont encore rares, Rockstar a récemment enthousiasmé les fans lors d’une récente mise à jour communautaire de Grand Theft Auto et Red Dead Online.

Rockstar veut que GTA 6 “dépasse les attentes”

Après avoir confirmé que le support pour GTA Online et Red Dead Online va commencer à diminuer, Rockstar a également révélé des détails sur le développement de GTA 6, ce qui a directement intéressé tous les fans.

Advertisement

“Au cours des dernières années, nous avons régulièrement consacré davantage de ressources au développement du prochain opus de la série Grand Theft Auto.” déclare Rockstar. “Nous comprenons plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de faire en sorte que ce prochain opus soit le meilleur possible.”

Cette nouvelle intervient quelques jours après que Rockstar ait officiellement annoncé que GTA 6 est actuellement en “développement actif“.

Si les développeurs n’ont pas encore révélé de gameplay de GTA 6, cette nouvelle va cependant susciter beaucoup d’engouement au sein de la communauté.

Advertisement

Nous allons donc devoir prendre notre mal en patience afin d’attendre de nouvelles annonces concernant GTA 6, mais on semble se diriger vers le bon chemin.