Qu’est-ce que Manor Lords ? Le nouveau jeu de stratégie médiéval du moment

Manor Lords a provoqué une panne de sa propre page sur Steam dès son premier jour en accès anticipé, attirant une foule de joueurs. Mais qu’est-ce que ce nouveau jeu qui fait sensation dans l’industrie ?

L’année 2024 a été marquée par des succès inattendus qui ont brièvement dominé Internet, à l’image du mastodonte surprise d’avril, Content Warning. Toutefois, l’arrivée de Manor Lords aurait pu être prévue par ceux qui étaient bien informés.

Dès les cinq premières heures de sa sortie en accès anticipé le 26 avril, Manor Lords a grimpé à la cinquième place des jeux les plus joués sur Steam. Au moment de la rédaction de cet article, le jeu semble loin d’avoir atteint son apogée, avec un pic de 173 000 joueurs le 28 avril.

Ne montrant aucun signe de ralentissement, vous vous demandez peut-être ce qu’est exactement Manor Lords et pourquoi ce jeu attire tant d’attention.

Qu’est-ce que Manor Lords ?

Le concept de Manor Lords est simple. C’est un simulateur de construction de ville, semblable à Cities: Skylines. Mais la particularité réside dans le fait que la construction de ville se déroule au XIVe siècle en Franconie, plutôt qu’à l’ère moderne.

Dans sa démarche de simulateur de construction de ville médiévale réaliste, il demande aux joueurs non seulement de gérer les terres qu’ils dirigent, mais aussi de s’occuper des ressources, des routes commerciales et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’expansions non contrôlées qui affecteraient leur territoire.

De plus, étant au Moyen Âge, vous devrez construire une armée pour protéger vos territoires des seigneurs rivaux ou des bandits. Mais bien sûr, établir des armées a un coût pour vos sujets.

Si ce n’est pas évident, Manor Lords tente de créer un simulateur aussi réaliste que possible de ce que c’est que d’être un seigneur médiéval, où construire une ville ne se résume pas à tracer des routes et ériger des bâtiments, mais aussi à équilibrer soigneusement les ressources et la main-d’œuvre.

Cependant, le seul développeur derrière Manor Lords évite d’utiliser le terme “historiquement exact”, cherchant plutôt un équilibre entre un gameplay amusant et le réalisme.

Manor Lords est entré en accès anticipé le 26 avril mais n’a pas encore de date fixe pour sa sortie officielle.

Qui a développé Manor Lords ?

Manor Lords a été créé par le studio de développement Slavic Magic, dont le seul développeur est Greg Styczeń. Manor Lords rejoint des jeux comme Undertale, Stardew Valley et Papers Please, tous créés par des développeurs indépendants solo.

Dans une interview avec Unreal Engine, Styczeń a déclaré qu’il créait des jeux avec RPG Maker et Flash depuis l’école primaire, mais qu’il n’avait jamais rien fait d’aussi ambitieux que Manor Lords.

Selon Styczeń, le jeu a été inspiré par des jeux de stratégie en temps réel comme Stronghold: Crusader et Knights and Merchants.

On ne sait pas exactement comment Manor Lords est devenu une telle sensation, mais cela ne s’est pas fait du jour au lendemain. Dans les semaines précédant sa sortie, Manor Lords faisait déjà les gros titres pour avoir atteint des millions de listes de souhaits sur Steam.

À tel point qu’il a accumulé trois millions de listes de souhaits sur Steam quatre jours avant sa sortie, devenant ainsi le jeu le plus ajouté aux listes de souhaits sur la plateforme, devançant des titres comme Hades 2 et Hollow Knight: Silksong.

Mais compte tenu de l’approche unique de Manor Lords dans le genre du simulateur de construction de ville, il n’est pas étonnant que les joueurs trouvent le jeu fascinant.

Manor Lords coûte 30 euros au moment de l’écriture de cet article pour les deux premières semaines d’accès anticipé, après quoi le prix passera à 40 euros.