Quelle est la durée de Rise of the Ronin ? Histoire principale et jeu à 100%

Rise of the Ronin est le nouveau jeu de Team Ninja et de nombreux joueurs se demandent combien de temps il faut pour terminer l’histoire principale ainsi que toutes les quêtes annexes. Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Rise of the Ronin est l’une des plus grandes sorties exclusives pour PS5 cette année. Situé dans le Japon du 19e siècle, les joueurs peuvent personnaliser leur propre Ronin qui va traverser des crises politiques et des périodes de guerre.

En plus de l’histoire principale, les joueurs peuvent également accomplir des quêtes secondaires et collecter divers objets pour terminer le jeu à 100%.

Mais combien de temps faut-il pour terminer Rise of the Ronin, et combien de temps cela pourrait vous prendre pour tout collecter. Voici tout ce que vous devez savoir.

Durée pour terminer Rise of the Ronin

Il faut environ 20 heures pour terminer l’histoire principale de Rise of the Ronin et jusqu’à 55 heures pour achever le jeu à 100%.

TEAM NINJA Votre niveau de difficulté influencera le temps qu’il vous faudra pour terminer le jeu.

Il s’agit ici cependant d’une moyenne. Le temps pour finir Rise of the Ronin dépendra principalement de votre choix de difficulté. Rise of the Ronin est un jeu axé sur le combat, donc plus le niveau de difficulté est élevé, plus il pourrait vous falloir de temps pour vaincre les ennemis et progresser dans votre aventure.

Cela dépend également grandement de votre niveau de perfectionnisme, car essayer de compléter toutes les quêtes et de trouver tous les objets de collection ajoutera également des heures significatives à votre temps de jeu.

Si vous choisissez de jouer à des niveaux de difficulté supérieurs comme Soleil couchant ou Crépuscule, vous pourriez alors envisager 35 heures pour terminer le jeu. Si vous cherchez à tout compléter, cela pourrait facilement monter jusqu’à environ 55 heures.

Terminer le jeu à 100% signifie que vous devrez accomplir toutes les quêtes secondaires, trouver tous les objets de collection, obtenir tous les compagnons et débloquer toutes les compétences disponibles.

Pour rappel, Rise of the Ronin sort sur PlayStation 5 le vendredi 22 mars 2024.