Rise of the Ronin est-il multijoueur ou coopératif ?

Vous vous demandez si le nouveau jeu de Team Ninja, Rise of the Ronin, proposera un mode multijoueur ou non ? Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Team Ninja revient avec un nouveau jeu d’action appelé Rise of the Ronin, après leur immense succès avec Wo Long: Fallen Dynasty. Les développeurs retournent au Japon pendant la période Bakumatsu, où vous jouerez en tant que samouraï rebelle, également connu sous le nom de Ronin.

Contrairement aux précédents jeux de Team Ninja comme Nioh et Wo Long, Rise of the Ronin est un jeu en monde ouvert axé sur l’exploration et la stratégie.

C’est pourquoi de nombreux joueurs se demandent s’il est possible de jouer en coopération pour explorer les terres avec un ami.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur un possible mode coopératif multijoueur dans Rise of the Ronin.

TEAM NINJA Rise of the Ronin permet le jeu en coop.

Y a-t-il un mode coopératif multijoueur dans Rise of the Ronin ?

Oui, vous pouvez jouer à Rise of the Ronin en mode coopératif multijoueur ainsi qu’en solo. Gardez cependant à l’esprit que le jeu en ligne est optionnel dans le jeu et ne sera possible que si vous avez un abonnement PlayStation Plus.

Team Ninja a déjà mentionné les prérequis pour jouer en coopération multijoueur sur Rise of the Ronin. Le jeu prend en charge jusqu’à 3 joueurs avec un abonnement PlayStation Plus, leur permettant de vaincre les ennemis ensemble dans le vaste monde ouvert en même temps.

Cependant, étant donné que le multijoueur dans Rise of the Ronin est optionnel et que le jeu est principalement axé sur le solo, il n’y a pas de place pour le PvP, contrairement à d’autres soulslikes populaires comme Elden Ring et Lords of the Fallen.

Bien que Team Ninja n’ait pas encore révélé la nature exacte de l’expérience multijoueur, vous pouvez vous attendre à quelque chose de similaire à ce qui a été proposé dans Nioh et Wo Long: Fallen Dynasty.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le mode coopératif multijoueur dans Rise of the Ronin.

