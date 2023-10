Quand va sortir Cities Skylines 2 sur console ?

Pour tous ceux qui trépignent d’impatience à l’idée de savoir si Cities Skylines 2 va faire son apparition sur les consoles, découvrez donc quand ce jeu va sortir sur Xbox, PlayStation et Switch ?

Le jeu de simulation de construction de ville a conquis le cœur des joueurs du monde entier. Avec la sortie sur PC de sa suite qui fait déjà grand bruit, les joueurs sur console sont sur le qui-vive, n’attendant qu’une chose, mettre la main dessus.

Mais alors quand Cities Skylines 2 va sortir sur Xbox et PlayStation ? Et une sortie sur Nintendo Switch est-elle prévue ? Voici tout ce que vous devez savoir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Colossal Order

Cities Skyline 2 sortira-t-il sur Xbox et PlayStation ?

Cities Skylines 2 va sortir sur les consoles PS5 et Xbox Series X/S lors du deuxième trimestre 2024. Les joueurs auront une fois de plus l’opportunité d’enfiler leur écharpe de maire virtuel afin de façonner le destin de leurs cités et de naviguer dans la danse complexe de l’urbanisme, tout cela depuis le confort de leur canapé.

Cette sortie tant attendue promet d’apporter des graphismes améliorés, des mécanismes de jeu optimisés et une multitude de nouvelles fonctionnalités qui ne manqueront pas d’élever l’expérience de jeu sur console.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’arrivée de Cities Skylines 2 sur console conforte sa position en tant que pilier dans le monde du jeu vidéo. Alors que le soleil se couche sur nos métropoles actuelles, une nouvelle aube se profile, promettant des villes plus grandes, meilleures et plus vibrantes.

Alors que vous soyez un vétéran de l’urbanisme ou un maire en herbe, préparez-vous à plonger dans un monde de possibilités illimitées lors du deuxième trimestre 2024.

Cities Skylines 2 sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Malheureusement, bien que Cities Skylines 2 sorte sur Xbox et PlayStation l’année prochaine, il n’y aura pas de version pour la Nintendo Switch. La raison principale tient à la puissance de la console portable de Nintendo, qui ne sera pas en mesure de faire tourner le jeu à un niveau de performance suffisant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et voilà, vous savez tout sur la sortie éventuelle de Cities Skylines 2 sur console.