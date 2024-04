Pourquoi l’ajout d’un mode “mort-permanente” améliorerait grandement Helldivers 2

Helldivers 2 n’est pas le jeu le plus punitif, mais l’ajout d’un mode secondaire avec mort permanente transformerait véritablement l’expérience de jeu en un cauchemar sans pareil, illustrant l’expérience d’un Helldiver seul face à une force implacable.

Helldivers 2 offre une expérience équilibrée, selon la difficulté choisie. Aux niveaux les plus faciles, c’est une expérience immersive et amusante à partager avec vos amis, alors que vous faites appel à un arsenal explosif pour instaurer la liberté et la démocratie.

À l’inverse, aux difficultés plus élevées, le jeu reste immersif, mais devient un véritable cauchemar où des Automatons déversent des pluies de tirs de RPG et de lasers sur vous.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans ce contexte, il y a une chose qui pourrait véritablement faire basculer le jeu : un mode mort permanente.

Un joueur a récemment partagé sa performance incroyable, ayant réussi six missions de difficulté de niveau 7 de suite. Et s’il n’y a pas de récompense pour cet exploit, si ce n’est l’aspect hagard du personnage, son armure maculée de sang et de crasse, il est difficile de ne pas imaginer les histoires que ce Helldiver pourrait raconter. Et c’est vraiment dommage que Helldivers 2 n’offre aucun moyen de donner un sens à la mort de ce Diver.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’il y ait un certain élément de bravoure à avoir une armure recouverte du sang de vos ennemis, créer un mode qui incite le joueur à garder son unique Helldiver en vie plutôt que de brûler des renforts encore et encore pourrait complètement transformer le jeu de manière étonnante.

Imaginez une configuration où vous vous connectez à Helldivers 2, et que ce nouvel Ordre Prioritaire tombe du QG : “Les Automatons ont coupé les lignes d’approvisionnement. Une seule vie pour compléter votre mission. Survivez et récupérez-les au nom de la Super Terre.”

Comme l’implique cet ordre, vous n’avez qu’une seule tentative pour accomplir l’objectif, nécessitant un niveau de coordination et de détermination sans précédent. Imaginez les niveaux extrêmes de coordination que les joueurs déploieraient pour une chance de victoire, ou la menace de perdre vos amis et de devoir continuer sans eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, Helldivers 2 a souffert du fait que de nombreux joueurs trouvent une configuration méta et s’y tiennent. Imaginez comment le jeu changerait si vous n’aviez pas d’autres choix que de lutter avec les armes que vous pouvez récupérer sur une planète.

Cette idée rappelle vaguement un autre jeu qui a grandement bénéficié de la prise de ressources au joueur et de l’obligation de lutter avec les mécaniques du jeu : The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo

Les joueurs qui choisissent de se rendre sur l’île Finalis se voient tout retirer, repartant complètement à zéro, et pourtant beaucoup de fans ayant joué à BoTW se souviennent avec affection de cette quête. Étant donné le nombre d’armes dans Helldivers 2 qui restent inutilisées, forcer le joueur à utiliser ce qui est déjà dans le jeu pourrait créer une expérience incroyablement engageante.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec la surpuissance finale des joueurs dans Helldivers 2, être forcé de tout réinitialiser et de déposer les meilleures armes de la galaxie pourrait offrir une nouvelle expérience aux joueurs qui vend vraiment la réalité sombre de l’univers Helldivers où, malgré ce que le gouvernement de la Super Terre essaiera de vous dire, les humains ne gagnent pas toujours.

Maintenant, est-ce que Arrowhead Game Studios le ferait ? C’est une possibilité étant donné l’activité des développeurs concernant les scénarios uniques en jeu, bien qu’il soit à noter que le tir allié dans un mode comme celui-ci pourrait poser de sérieux problèmes. Il existe une longue liste de fonctionnalités demandées par les joueurs, mais un mode/modificateur de mort permanente serait une agréable surprise s’il était bien exécuté.

L’article continue après la publicité