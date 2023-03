Les meilleures combinaisons de trésors dans Resident Evil 4 Remake

Dans Resident Evil 4 Remake, il est possible de combiner certains trésors afin d’augmenter leur valeur. Toutefois, selon la combinaison choisie le bonus est différent. Voici les meilleures combinaisons possibles.

Il existe de multiples façons de gagner de l’argent dans Resident Evil 4 Remake, mais l’une des plus efficaces consiste à incruster des pierres précieuses dans des objets de valeur, tels que des calices et des couronnes, puis de les vendre.

En effet, au cours de votre aventure, vous mettrez la main sur de nombreuses pierres précieuses différentes qui pourront être placées dans des objets précieux pour leur donner encore plus de valeur. Vous pourrez ensuite les vendre au marchand pour une somme importante.

Dans Resident Evil 4 Remake, les pierres précieuses se trouvent un peu partout sur la carte.

Cela dit, selon la combinaison de pierres précieuses que vous choisissez, vous recevrez un bonus différent. Mieux vaut d’entrée de jeu savoir ce que l’on fait, afin de ne pas les gâcher.

Toutes les combinaisons de trésors et bonus de Resident Evil 4 Remake

Voici toutes les combinaisons de pierres précieuses possibles dans Resident Evil 4 Remake ainsi que les bonus qu’elles octroient.

Combinaison Pierres Bonus 2 couleurs 2 pierres de couleurs différentes Valeur x1,1 Duo 2 pierres de la même couleur Valeur x1,2 3 couleurs 3 pierres de couleurs différentes Valeur x1,3 Trio 3 pierres de la même couleur Valeur x1,4 2 duos 2 duos de couleurs Valeur x1,5 4 couleurs 4 pierres de couleurs différentes Valeur x1,6 Quartet 4 pierres de la même couleur Valeur x1,7 Duo et trio 1 duo et 1 trio de couleurs différentes Valeur x1,8 Quintet 5 pierres de la même couleur Valeur x1,9 5 couleurs 5 pierres de couleurs différentes Valeur x2

Il existe deux types de pierres précieuses : rondes et rectangulaires. Il existe également cinq couleurs de pierres précieuses, à savoir : rouge, bleu, jaune, vert et violet.

L’incrustation de pierres précieuses multiplie sensiblement le montant de Pesetas que vous pouvez obtenir en vendant l’objet incrusté.

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessus, les pierres précieuses de la même couleur vous donneront un bonus plus important, mais le bonus le plus élevé disponible est pour “cinq pierres précieuses de couleurs différentes”. Qui plus est, en parvenant à rassembler cette combinaison, vous obtiendrez également un trophée.

Pour décrocher le pactole, mieux vaut donc économiser vos pierres précieuses jusqu’à ce que vous puissiez obtenir les bonus plus élevés. D’autant plus que vous croiserez les objets qui nécessitent le plus de pierres précieuses qu’après avoir bien avancé dans le jeu.