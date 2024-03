Les joueurs de Helldivers 2 s’élèvent contre l’obsession des stats d’éliminations

Helldivers 2 est un jeu qui implique beaucoup d’éliminations, mais l’efficacité est tout aussi importante. Par conséquent, les joueurs de la communauté souhaitent des changements dans les statistiques afin que l’accent soit davantage mis sur les objectifs.

Helldivers 2 est un jeu axé sur le combat et l’accent est mis sur les armes, les Stratagèmes et votre capacité à libérer des planètes d’ennemis Terminides et Automatons. Cependant, les joueurs estiment que le focus est principalement sur les éliminations en ce qui concerne les statistiques et cela doit changer.

A l’inverse, les joueurs voudraient que l’accent soit mis sur les objectifs gérés pendant les missions. Cela encouragerait les joueurs à se concentrer sur les objectifs plutôt que d’être trop agressifs dans le but d’obtenir un grand nombre d’éliminations, au détriment de la réussite de la mission. Ces objectifs pourraient inclure, le nombre de titans corrosifs vaincus, de chargeurs abattus, de ressources collectées, etc.

Les joueurs de Helldivers 2 veulent un changement des statistiques qui ne mette plus en avant les éliminations

La discussion autour du sujet a été initiée par l’utilisateur lmrbadgerl sur Reddit. Il a déclaré : « Les éliminations ne comptent pas tant que vous pouvez compléter les objectifs ». Ils ont poursuivi : « Les objectifs comptent. Les échantillons comptent. Les autres bojets à collecter comptent. Éviter l’aggro inutile compte. Mais si vous jugez les gens sur le nombre d’éliminations qu’ils accumulent, alors vous jugez sur une métrique inutile, ce qui rend votre opinion sur ladite métrique inutile ».

Il a également déclaré, « C’est nous contre les bots/bugs/Joel et tout ça. Pas les uns contre les autres ». D’autres joueurs se sont joints à la conversation, car beaucoup étaient d’accord avec lui. Un utilisateur a mentionné : « J’aimerais vraiment que les statistiques de fin de mission suivent les objectifs complétés et les ennemis puissants vaincus ».

Un autre utilisateur a ajouté : « Amen. Hier, j’ai encore une fois sauvé l’équipe sur les niveaux 8 et 9. Dans un match, j’ai abattu 10 chargeurs et 4 titans corrosifs. Mais cela n’est pas mentionné au debriefing ». Un joueur a également déclaré : « Le décompte général des éliminations est une stat inutile à suivre… mais je dirais que le remplacer par des ÉLITES tués serait bien ».

Enfin, un joueur a suggéré : « D’accord, je conduis assez souvent le rover pour éclaircir les hordes et mon décompte d’éliminations est assez fréquemment le plus élevé à cause de cela, mais je ne vois pas cela comme un véritable accomplissement ou une raison de penser que mes coéquipiers ne faisaient pas leur part ».

Il semble donc que les joueurs qui prennent soin des objectifs et se concentrent sur les aspects qui font le succès de la mission veulent plus de reconnaissance. En espérant qu’Arrowhead écoute les joueurs de Helldivers 2.