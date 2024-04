Gray Zone Warfare sortira-t-il sur consoles ?

Gray Zone Warfare, le nouveau shooter tactique d’extraction, suscite déjà l’intérêt des fans de FPS, mais verra-t-on ce jeu sur consoles ainsi que sur PC ? Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Gray Zone Warfare pour PS5 et Xbox Series X/S.

Gray Zone Warfare est un shooter tactique d’extraction qui a reçu des retours positifs depuis que les joueurs ont eu l’occasion de le tester, avec des comparaisons favorables à Escape from Tarkov. Le jeu devrait arriver en accès anticipé plus tard en 2024 sur Steam, mais les joueurs de PlayStation 5 et Xbox Series X/S pourront-ils également explorer Lamang ?

Voici ce qui a été révélé jusqu’à présent concernant une version console de Gray Zone Warfare.

Gray Zone Warfare sera-t-il disponible sur PS5 et Xbox Series X/S ?

Non, Gray Zone Warfare ne sera pas disponible sur consoles lors de son lancement en accès anticipé en 2024. Le jeu sera uniquement disponible sur Steam au début et aucune annonce officielle n’a été faite concernant un portage sur console. Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs PlayStation et Xbox.

Dans une interview avec Game Rant en 2023, le directeur créatif Marek Rabas a révélé qu’ils envisagent de porter Gray Zone Warfare sur consoles à l’avenir.

Il a déclaré : “Nous y pensons, vous savez. Nous voulons soutenir les consoles. Nous ne le ferons pas immédiatement, car nous devons d’abord stabiliser le jeu. Nous devons tout faire sur PC, réaliser les premières mises à jour sur PC, et si le jeu est adapté pour les consoles, nous le ferons.“

Bien que Rabas n’ait pas donné de calendrier précis, il a ajouté que l’équipe vise à réaliser cela pendant la période d’accès anticipé prévue pour plus tard en 2024.

“Même pendant l’accès anticipé, nous essaierons de faire un accès anticipé sur les consoles”, a-t-il poursuivi. “Parce que j’aime les consoles, je joue beaucoup dessus. Je pense qu’il y a une grande place là. Il n’y a pas tant de shooters tactiques là-bas.“

Pour être clair, cela ne signifie pas nécessairement que Gray Zone Warfare sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S en 2024, car le développement du jeu pour PC est la priorité absolue. Cela dit, une fois que la version Steam sera dans un état satisfaisant, les développeurs pourraient envisager de le porter sur consoles.

Gray Zone Warfare sortira-t-il sur PS4 et Xbox One ?

Il n’y a actuellement aucune annonce officielle concernant une version PS4 et Xbox One de Gray Zone Warfare et il semble peu probable qu’il arrive sur les plateformes de l’ancienne génération. Bien que les développeurs aient montré un intérêt pour une sortie sur consoles, le matériel plus ancien manque de puissance nécessaire pour le jeu.

Le shooter d’extraction se déroule sur une immense carte avec 48 joueurs réels et plus de 1000 ennemis IA, et inclut même un système balistique réaliste. Cela pousserait les consoles les plus récentes à leurs limites, donc une version PS4 et Xbox One est peu probable.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur une possible sortie de Gray Zone Warfare sur consoles.