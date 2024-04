Ghost of Tsushima PC dispose-t-il du crossplay ?

Vous vous demandez si la version PC à venir de Ghost of Tsushima Director’s Cut proposera le crossplay ? Voici la réponse.

Ghost of Tsushima est l’une des exclusivités PlayStation les plus populaires de ces dernières années, recevant des éloges tant de la part des joueurs que des critiques. Le magnifique monde ouvert du Japon féodal du jeu rappelle les plans des films réalisés par Akira Kurosawa.

Bien que le jeu, ainsi que sa Director’s Cut et son mode multijoueur appelé Legends restent une référence visuelle pour les aventures en monde ouvert, Ghost of Tsushima sera finalement lancé sur PC le 16 mai 2024. La version PC sera une Director’s Cut, tout comme l’était Death Stranding lors de son portage sur PC.

De plus, la version PC a été développée avec l’assistance des développeurs de Nixxes Software, qui étaient également responsables des versions PC des jeux Marvel’s Spider-Man.

Cependant, une préoccupation majeure parmi les fans est de savoir si Ghost of Tsushima sur PC supportera le crossplay, permettant aux utilisateurs de jouer à Legends avec leurs amis sur console. Nous avons la réponse à cette question.

SONY / SUCKER PUNCH Ghost of Tsushima Legends sortira avec la version Director’s Cut sur PC.

Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PC inclura-t-il le crossplay ?

La réponse est oui. Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PC proposera le crossplay entre les joueurs PC et ceux sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Selon le blog officiel de PlayStation : “Grâce au support du crossplay, les joueurs de Legends sur les PC Windows peuvent faire équipe avec des joueurs sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 et utiliser le chat vocal en jeu pour communiquer. Vous devrez vous connecter à votre compte PlayStation Network pour accéder au mode Legends.“

Cela signifie que vous devrez créer un compte PlayStation Network si vous n’en avez pas déjà un sur leur site web. De plus, Ghost of Tsushima Director’s Cut est le premier jeu PlayStation sur PC qui utilise un nouveau overlay PlayStation, incluant la liste d’amis, les trophées, les paramètres et le profil.