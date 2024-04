Content Warning : le projet Lost Footage vous permet de devenir viral dans la vraie vie

Content Warning a annoncé un concours appelé Projet Lost Footage où les joueurs peuvent devenir viraux dans la vraie vie.

Le titre indépendant à succès Content Warning, centré sur un gameplay coopératif d’horreur, met en scène des joueurs qui, tel des vloggers, capturent des monstres terrifiants pour devenir viraux dans le jeu. Et maintenant, les développeurs de Landfall Games viennent d’annoncer un concours en ligne permettant aux joueurs de soumettre leurs clips pour tenter de devenir viraux dans la réalité.

En présentant le concours nommé Projet Lost Footage sur X/Twitter, Landfall a exprimé son désir d’intégrer des séquences « perdues » de Content Warning afin que d’autres joueurs puissent les découvrir durant leur jeu. Chacun est encouragé à partager ses enregistrements de caméra in-game via un formulaire Google associé, et les développeurs sélectionneront leurs clips préférés pour les dissimuler dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Participez à notre projet Lost Footage pour que les séquences de votre équipe puissent être découvertes par d’autres joueurs dans Content Warning ! 📹 »

Notez bien : seules les séquences enregistrées et non éditées de votre caméra in-game peuvent être soumises. Vous avez aussi la possibilité de publier votre vidéo sur YouTube, TikTok, Instagram ou X/Twitter, et de partager ensuite le lien dans le formulaire ou de taguer Landfall Games.

Si votre vidéo devient virale, elle aura plus de chances d’être sélectionnée pour figurer dans le jeu. Les participants doivent toutefois être âgés de plus de 18 ans et remplir un formulaire de consentement via le formulaire Google pour être éligibles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité



En interagissant avec les fans, Landfall a précisé sa préférence pour des vidéos avec audio en anglais pour faciliter la compréhension par les développeurs. Un langage modérément vulgaire est toléré, et une seule soumission par joueur est permise. Les soumissions resteront ouvertes jusqu’à ce que les développeurs décident de les clôturer.

L’annonce de ce premier concours pour les joueurs de Content Warning a suscité un grand enthousiasme dans la communauté. Un joueur excité a exprimé : « Oh Landfall, j’ai des clips pour vous ». Un autre a commenté : « Ce serait tellement cool et fun ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tandis que Content Warning continue d’attirer des joueurs et de générer de l’intérêt sur les plateformes de streaming, Landfall s’efforce d’apporter des améliorations continues au jeu. Avec le lancement du Projet Lost Footage, la communauté est impatiente de découvrir les nouveaux contenus qui seront proposés dans les semaines à venir.