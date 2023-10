Comment utiliser le mode photo de Spider-Man 2 ?

Spider-Man 2 de Marvel offre une nouvelle vision de New York avec des améliorations graphiques considérables, poussant les joueurs à se demander comment prendre de belles photos de la ville. Voici tout ce que vous devez savoir sur le mode photo de Spider-Man 2.

Profitant pleinement des capacités de la PlayStation 5, Spider-Man 2 est l’un de ces titres récents qui va au-delà de l’aspect traditionnel d’un jeu et offre aux joueurs des fonctionnalités qui améliorent leur expérience de jeu.

L’une de ces fonctionnalités, introduite dans les jeux précédents, est le mode photo qui permet aux joueurs de prendre des photos en se balançant rapidement à travers les différents quartiers de New York. La suite développe et améliore cette fonctionnalité, permettant aux joueurs de photographier leurs scènes préférées, qu’il s’agisse d’action ou de la skyline de New York, à tout moment.

Lancez le jeu et mettez-le en pause avec le bouton “Options” de votre manette. Descendez jusqu’à “Mode Photo” avec les joysticks analogiques et cliquez dessus. Cela lancera le mode photo et vous pourrez prendre des photos.

Nous recommandons d’attribuer le mode photo à un bouton de votre manette pour un accès rapide et facile. Voici comment faire :

Mettez le jeu en pause et allez dans le menu des paramètres.

En bas, définissez le Raccourci 1 pour lancer le Mode Photo.

Définissez le Raccourci 2 pour la vitesse de jeu, cela peut vous aider à prendre de meilleures photos pendant une séquence d’action.

Fonctionnalités du mode photo

Avec les touches L1 et R1 vous pouvez parcourir quatre ongles différents, à savoir :

Mode Caméra : Dans ce mode, vous pouvez déplacer la caméra à votre guise pour obtenir la meilleure photo, sauf pendant une mission de l’histoire. Les styles de costumes sont également disponibles.

Mode Personnage : Le mode caméra du mode photo vous permet de jouer avec le Spider-Man actuellement actif. Allant du changement de poses au choix entre une grande variété d’entre elles, jusqu’à changer les expressions faciales, vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce mode. Cependant, si vous portez un costume, l’option d’expression faciale affecte uniquement les yeux.

Mode Éclairage : Imaginez entrer en mode photo au bon moment pour obtenir une belle photo, mais l’éclairage n’est pas bon. C’est là que le mode éclairage entre en jeu car il vous permet d’ajouter des points lumineux à la photo. Vous pouvez choisir entre “Lumière Sphérique” ou “Lumière Spot” pour éclairer l’environnement ou un personnage et également ajuster l’éclairage naturel de la scène.

Mode Sticker : Le mode sticker est un ajout amusant au mode photo qui vous permet d’ajouter des autocollants à vos photos. Des motifs basiques et des Spider-Men chibi aux effets sonores et autres dessins tirés directement des comics Marvel, vous pouvez transformer une photo ordinaire en une scène de bande dessinée.

Y a-t-il un mode selfie dans Spider-Man 2 de Marvel ?

Malheureusement, il n’y a pas de mode selfie dédié dans Spider-Man 2 de Marvel. On ne sait pas pourquoi la suite en est dépourvue alors que les jeux précédents avaient une option de selfie. Et bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, il ne reste plus qu’à espérer qu’Insomniac ajoutera cette fonctionnalité tant appréciée dans une future mise à jour.

Bien qu’il n’y ait pas de mode selfie, vous pouvez prendre une photo qui ressemble à un selfie en réglant le type de caméra sur “orbit” et en ajustant l’inclinaison dans l’onglet caméra du mode photo. Vous pouvez également jouer avec le FOV pour zoomer ou dézoomer, donnant l’impression que Spider-Man tient l’appareil photo.