Alors que la sortie de Star Wars Jedi : Survivor est des plus imminentes, il n’y a plus une seconde à perdre ! Voici comment télécharger Star Wars Jedi : Survivor en avance sur toutes les plateformes afin de gagner du temps le jour du lancement.

Star Wars Jedi : Survivor est l’un des jeux les plus attendus de 2023, les joueurs étant impatients de découvrir ce qui attend Cal Kestis et son équipage dans ce nouvel opus. Dans Survivor, l’histoire se déroule cinq ans après Fallen Order et voit les Jedi visiter une multitude de nouveaux mondes et affronter un nouvel antagoniste redoutable.

L’article continue après la publicité

Après plusieurs années d’attente, les fans de la licence trépignent d’impatience à l’idée de s’immerger à nouveau dans l’univers de Star Wars Jedi. Heureusement, les joueurs qui ont précommandé leur copie de Survivor peuvent télécharger le jeu en avance, de quoi gagner un temps précieux lors du lancement.

Respawn Entertainment Star Wars Jedi : Survivor va amener Cal à découvrir de nouvelles planètes.

Les joueurs sur PlayStation 5 peuvent pré-télécharger Star Wars Jedi: Survivor dès maintenant. Si vous avez acheté la suite via le PlayStation Store, vous pouvez maintenant commencer l’installation.

Voici comment pré-télécharger ce nouvel opus sur PlayStation 5 :

L’article continue après la publicité

Précommandez Star Wars Jedi: Survivor sur le PlayStation Store. Rendez-vous dans la section Bibliothèque de l’écran d’accueil. Recherchez et sélectionnez Star Wars Jedi: Survivor. Sélectionnez “pré-télécharger” pour commencer l’installation. Attendez le 28 avril pour commencer cette nouvelle aventure.

Les joueurs Xbox peuvent également pré-télécharger le jeu dès maintenant, ce qui laisse suffisamment de temps pour télécharger ce fichier conséquent.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Voici comment pré-télécharger Star Wars Jedi: Survivor sur Xbox Series X/S :

Achetez le jeu sur le Xbox Store. Ouvrez l’application Xbox et connectez-vous. Tapez Star Wars Jedi: Survivor dans la barre de recherche. Cliquez sur “Télécharger sur la console”. Lancez le jeu le 28 avril.

Bonne nouvelle pour les joueurs sur PC, il leur est également possible de pré-télécharger Star Wars Jedi: Survivor dès maintenant.

Il leur suffit de précommander le jeu sur Steam ou le EA Store, et l’option de pré-téléchargement apparaîtra sur la page. Cliquez dessus et Star Wars Jedi: Survivor sera prêt en un rien de temps.

L’article continue après la publicité

Taille du fichier de Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor nécessitera entre 44 Go et 155 Go d’espace disque en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez, ce qui en fait l’un des plus gros jeux solos de tous les temps en termes de taille de fichiers. Autant dire qu’il va probablement falloir faire de la place sur votre disque dur avant la sortie du jeu !

Voici la taille des fichiers selon les plateformes :