Star Wars Jedi Survivor : configuration minimale et recommandée sur PC

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que Star Wars Jedi: Survivor ne fasse son entrée dans le paysage vidéoludique, et si vous souhaitez poursuivre votre aventure aux côtés de Cal Kestis sur PC, n’hésitez pas à vérifiez dès maintenant que votre PC est capable de faire tourner le jeu.

Star Wars Jedi: Survivor est l’un des jeux les plus attendus de 2023, les joueurs étant impatients de poursuivre l’histoire de Cal Kestis et de ses acolytes après les événements de Jedi: Fallen Order.

Néanmoins, pour visiter de nouvelles planètes et vous mesurer à de nouveaux antagonistes dans le monde semi-ouvert de Jedi Survivor, vous aurez besoin d’un PC capable de faire tourner le jeu. Sans surprise, le jeu ayant fait l’impasse sur la génération précédente de consoles, la version PC nécessite également un processeur et une carte graphique supérieurs à la moyenne.

L’article continue après la publicité

Taille des fichiers de Star Wars Jedi: Survivor sur PC

La taille du fichier de Star Wars Jedi: Survivor est de 155 Go sur PC, autant dire qu’il va probablement falloir faire de la place sur son disque dur avant la sortie du jeu. Heureusement, la taille du fichier est relativement plus petite sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

En effet, la taille du jeu est de 147 Go sur PlayStation 5, 140 Go sur Xbox Series X et 44 Go sur Xbox Series S.

Configuration minimale sur PC

En plus d’un d’un disque dur avec suffisamment d’espace disponible, vous aurez également besoin de 8 Go de RAM et d’une Nvidia GTX 1070 pour faire tourner Star Wars: Jedi Survivor sur votre PC.

L’article continue après la publicité

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : 4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique : 8Go VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

8Go VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX : Version 12

Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

connexion internet haut débit Espace disque : 155 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée sur PC

Si vous recherchez une résolution ou un taux de rafraîchissement plus élevés, EA recommande aux joueurs de Star Wars Jedi: Survivor d’avoir au moins 16 Go de RAM, une Nvidia RTX 2070 et un processeur Intel Core i5 11600K.