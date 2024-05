Comment obtenir rapidement des Cendres dans Hades 2 : les meilleures méthodes de farming

Si vous avez du mal à obtenir des Cendres dans Hades 2, ou simplement si vous souhaitez accumuler rapidement cette ressource, ne cherchez pas plus loin. Voici les meilleures méthodes pour farm ce matériau d’amélioration le plus rapidement possible.

Hades 2 propose une multitude de systèmes de jeu complexes, il peut donc être délicat de déterminer ce qu’il faut prioriser. Les Cartes d’Arcane, essentielles dans le jeu, ne peuvent être activées qu’avec des Cendres.

Cette ressource unique est indispensable pour accéder aux 25 Cartes d’Arcane disponibles, chacune ayant un prix variable en fonction de son effet. Ainsi, pour débloquer rapidement les meilleures Cartes d’Arcane, il est crucial de disposer d’une quantité importante de Cendres.

Voici donc comment obtenir le plus de Cendres possible dans Hades 2, le plus rapidement possible.

Comme il y a plusieurs manières d’obtenir des Cendres dans Hades 2, nous avons listé ci-dessous les méthodes les plus efficaces. Essayez de vous concentrer sur ces méthodes et vous amasserez très rapidement une énorme quantité de cette ressource.

Priorisez les Cendres comme récompenses de salle lors de vos escapades dans le Monde souterrain. Achetez directement des Cendres auprès du Marchand Misérable de la Croisée (une fois que vous l’avez débloqué). Commandez des Cendres depuis le coffre de Charon à la Croisée (une fois que vous l’avez débloqué). Cherchez les Puits de Charon pour des achats rapides lors d’une course (une fois que vous l’avez débloqué). Priorisez les Bénédictions augmentant la quantité de ressources obtenues.

Les meilleures méthodes de farming des Cendres dans Hades 2

Pour commencer, la méthode la plus évidente. Chaque fois que vous voyez des Cendres comme récompense possible lors de vos expéditions dans le Monde souterrain, assurez-vous de les choisir. Après seulement quelques courses en choisissant exclusivement cette récompense lorsqu’elle apparaît, vous aurez accumulé beaucoup de Cendres.

Combinez ceci avec les bonnes Bénédictions et vous serez bien parti. Recherchez notamment certaines Bénédictions spécifiques : celles augmentant la quantité de toutes ressources obtenues, celles offrant une chance de découvrir une ressource supplémentaire, et d’autres qui octroient directement des Cendres lors de leur récupération. En privilégiant des builds optimisés pour les Cendres, votre inventaire se remplira rapidement de cette précieuse ressource.

Aussi, lors de vos courses dans le Monde souterrain, gardez un œil sur le Puits de Charon, une fois disponible. Bien que seulement trois options soient proposées à chaque fois, l’une d’elles vous donne directement des Cendres pour quelques pièces, donc cela vaut vraiment la peine de les vérifier systématiquement.

SUPERGIANT GAMES

Le moyen le plus rapide pour obtenir des Cendres aussi vite que possible est d’acheter directement auprès du vendeur à la Croisée. Après quelques run, vous pourrez utiliser le Chaudron pour qu’un esprit – le Marchand Misérable prenne résidence à la Croisée, vous permettant d’échanger des Os pour diverses ressources importantes. C’est ici que vous pouvez acheter directement des Cendres, bien qu’il vous en coûtera 15 Os pour 1 Cendre.

Enfin, la méthode la plus efficace, bien que coûteuse, est d’utiliser le coffre de livraison spéciale de Charon à la Croisée. Une fois disponible, vous trouverez ce coffre juste à côté du vendeur d’esprit mentionné précédemment. En échangeant quelques cartes de fidélité, gagnées en dépensant des pièces dans la boutique de Charon lors des courses, vous pouvez commander un lot de Cendres. Il est important de noter que ce processus peut prendre du temps pour que la livraison soit effectuée. Bien que vous puissiez simplement continuer à jouer pendant cette attente, il est également possible d’accélérer le processus en invitant un ami à se détendre dans les bains à proximité.

En utilisant toutes ces astuces, vos poches déborderont de Cendres plus vite que vous ne l’imaginez. Étant donné leur importance pour débloquer de nouvelles Cartes d’Arcane dans Hades 2, vous voudrez vous assurer de mettre ces conseils en pratique immédiatement.