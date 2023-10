Comment libérer la prisonnière torturée dans Lords of the Fallen

Avec une pléthore de quêtes et de nombreux PNJ avec lesquels interagir, Lords of the Fallen regorge de rencontres singulières comme celle avec la prisonnière torturée. Voici comment la libérer.

Tout comme dans des Souls-like tels qu’Elden Ring, dans Lords of the Fallen, vous aventurez dans un univers palpitant de dark fantasy. Avec des combats difficiles et de multiples zones à explorer, ce RPG vous amène également à interagir avec divers PNJ pour découvrir leurs histoires.

Un de ces PNJ est la prisonnière torturée, que vous trouverez enfermée dans une cellule. Voici comment la libérer.

Où trouver la prisonnière torturée dans Lords of the Fallen

La prisonnière torturée se trouve dans une cellule de l’autre côté du Pont du repos astral, la zone centrale de Lords of the Fallen. Vous pouvez interagir avec elle après l’avoir rencontrée pour la première fois, mais son dialogue sera illisible à cause d’un masque métallique couvrant son visage.

Vous trouverez un escalier en colimaçon de l’autre côté de la pièce. Empruntez-le et descendez pour commencer votre quête.

HEXWORKS / CI Games

Pour libérer la prisonnière torturée dans Lords of the Fallen, vous devrez détruire trois créatures d’Umbral et obtenir l’accusation ardente tout en étant dans le royaume Umbral.

En descendant l’escalier depuis la cellule, vous remarquerez qu’il y a une crypte. Utilisez votre lampe pour entrer dans le royaume Umbral et continuez à avancer. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas attaqué car vous êtes toujours dans la zone centrale du jeu.

En avançant, regardez à droite. Vous trouverez une créature que vous devrez détruire avec votre lampe. Cela influencera un œil Umbral sur le pont au loin. Vous devrez détruire les deux autres créatures pour pouvoir utiliser l’espace bloqué par l’œil.

Vous trouverez la deuxième créature sur un mur situé à gauche du pont dans Lords of the Fallen. La détruire fera apparaître une plateforme qui vous aidera à atteindre la troisième créature. Une fois que vous l’avez détruite, montez sur le pont.

HEXWORKS / CI Games

Grimpez à l’échelle et utilisez votre lampe sur le mécanisme nouvellement révélé qui était caché à cause de l’œil. Vous obtiendrez l’accusation ardente, un objet qui peut être utilisé pour libérer la prisonnière torturée. Retournez voir la prisonnière et donnez-lui l’objet, puis reposez-vous au Vestige.

Cela la transportera à son nouvel emplacement, juste à l’extérieur, dans l’arène du boss Pieta. Elle deviendra alors une marchande dans Lords of the Fallen.

Pour récapituler, voici comment libérer la prisonnière torturée dans Lords of the Fallen :