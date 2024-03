Comment jouer à Marvel Rivals en avance : Inscription à l’Alpha fermée

L’Alpha fermée de Marvel Rivals approche à grands pas. Découvrez donc comment vous pouvez vous inscrire immédiatement afin d’avoir une chance de jouer au jeu en avant-première durant cette période de test.

Confirmé le 27 mars après une série de fuites, Marvel Rivals est bien réel et arrive à grands pas. Ce nouveau shooter héroïque 6v6 dans la même veine qu’Overwatch, verra s’affronter les héros et méchants les plus emblématiques de Marvel avec toute une gamme d’aptitudes uniques et de mouvements ultimes.

Prévu pour être lancé comme un jeu free-to-play, le jeu a été conçu en pensant à un soutien à long terme, car plusieurs saisons post-lancement sont déjà planifiées. De nouveaux personnages, cartes et cosmétiques viendront tout chambouler dans les mois et années à venir.

Alors si tout cela vous donne envie et que vous souhaitez être de la partie dès le début, l’Alpha fermée de Marvel Rivals est votre première occasion de jouer.

Découvrez donc comment vous pouvez vous inscrire.

Pour vous inscrire à l’Alpha fermée de Marvel Rivals, vous devez vous rendre sur le site officiel du jeu et complétez le formulaire d’inscription.

Il vous sera posé quelques questions rapides concernant votre région et votre expérience avec d’autres jeux PVP similaires sur le marché, puis votre inscription sera complète. Cependant, remplir le formulaire ne garantit pas un accès à l’Alpha fermée.

Comme il s’agit juste d’un test limité pour commencer, avec de futurs tests publics à suivre, l’accès à l’Alpha fermée n’est pas garanti. Vous serez l’un des millions de joueurs espérant avoir de la chance avec une invitation anticipée.

Actuellement, il n’est pas clair si la progression dans l’Alpha fermée sera conservée pour les futurs tests et pour la sortie officielle. Il est donc difficile de dire si vous manquez vraiment quelque chose, à part une expérience précoce avec une version d’essai.

L’Alpha fermée de Marvel Rivals devrait débuter en mai, bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés ici même dès que de plus amples détails seront disponibles.

