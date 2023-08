Comment entrer dans la Tour arcanique de Baldur’s Gate 3

La Tour Arcanique est un lieu assez mystérieux qui risque de vous poser problème dans Baldur’s Gate 3. Voici comment y pénétrer pour activer par la suite de générateur d’énergie.

Depuis sa sortie Baldur’s Gate 3 a pulvérisé tous les records, devenant l’un des plus gros lancements de ces dernières années. La plupart des joueurs semblent être sous le charme, louant notamment la liberté qu’offrent les combats et les quêtes, la qualité des graphismes, son vaste monde et sa durée de vie.

En effet, comme promis en plus de l’histoire principale, il y a des tonnes de quêtes et beaucoup de contenu annexe à découvrir. Au fil de votre progression dans le troisième volet de la populaire franchise de Larian Studios vous serez tôt ou tard confrontés à la Tour Arcanique. Cette immense tour mystique a besoin de quelques manipulation pour être remise en norme, et vous aurez à franchir quelques obstacles pour y insuffler un peu de vie.

Comment activer le générateur de la Tour Arcanique dans Baldur’s Gate 3

Pour faire fonctionner la Tour Arcanique dans Baldur’s Gate 3, il faut activer le générateur d’énergie situé au bas du bâtiment.

Bien que l’acte lui-même soit assez simple, le travail que vous devez faire au préalable ne l’est pas autant. Pour vous simplifier la tâche, voici un guide étape par étape :