Combien de joueurs compte Baldur’s Gate 3 ?

Alors que tout semble sourire à Baldur’s Gate 3 vous demandez combien de personnes jouent actuellement au RPG en monde ouvert de Larian Studios ? Voici ce qu’il en est.

Baldur’s Gate 3 a enfin fait son entrée dans le paysage vidéoludique et aux yeux d’un grand nombre de joueurs, l’attente en valait largement la peine. Et pour cause, en plus d’offrir une grande liberté aux joueurs, ce troisième volet de la célèbre franchise de Larian Studios propose de vastes contrées à explorer, une pléthore de quêtes et de nombreux contenus secondaires.

Sur Steam comme sur les réseaux sociaux les joueurs ont salué la qualité du jeu, son excellente rejouabilité, l’absence de microtransaction et son ambiance. Les évaluations “très positives” et “extrêmement positives” s’accumulent sur Steam tandis que le RPG a fait une belle entrée sur Metacritic avec un metascore de 95 et un user score de 9.3.

Bien sûr, ces excellentes évaluations ne font sens qu’une fois qu’un grand nombre de joueurs ont partagé leurs avis. Quelques jours après le lancement de Baldur’s Gate 3, combien de joueurs ont fait le grand saut ?

Suivi du nombre de joueurs de Hogwarts Legacy

Baldur’s Gate 3 compte environ 701 146 joueurs actifs sur PC, selon les statistiques de SteamDB, avec plus de 320 000 joueurs connectés à l’heure où sont écrites ces lignes.

SteamDB

Le RPG en monde ouvert de Larian Studio a réussi à déloger Apex Legends du Top 10 de Steam lors de son weekend de lancement, lorsqu’il a atteint un pic de 814 666 joueurs simultanés sur Steam. Ce chiffre est le neuvième plus élevé jamais enregistré sur PC.

Baldur’s Gate 3 partage le podium du Top 10 des joueurs simultanés avec des jeux disponibles en free-to-play tels que PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Lost Ark, et Dota 2. En à peine quelques jours, il est parvenu à laisser une empreinte comme d’autres titres comme Elden Ring et Hogwarts Legacy l’ont fait avant lui.

Reste à voir si son lancement le 6 septembre sur PS5 sera tout autant couronné de succès.