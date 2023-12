Ce joueur de Baldur’s Gate 3 découvre une quête après 400h de jeu

Baldur’s Gate 3 continue de surprendre ces joueurs, même après des centaines d’heures de jeu. Ce druide a tout bonnement halluciné en découvrant une quête insoupçonnée tout au début de l’aventure.

Baldur’s Gate 3 est le Game Of The Year 2023, et quiconque a longuement arpenté le RPG de Larian Studios sait parfaitement pourquoi. La narration du jeu est tout bonnement hallucinante, et on redécouvre toujours des permutations de dialogue et de quêtes après des centaines et des centaines d’heures de jeu. Récemment, la communauté s’est notamment émerveillée devant une canne à pêche exceptionnelle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a tellement de contenu dans Baldur’s Gate 3 qu’il est tout simplement impensable d’espérer tout voir du RPG.

Il y a aussi des trames narratives qui peuvent passer complètement inaperçus en fonction de votre combinaison de race, de classe, de votre style de jeu et de vos lancers de dés. Un joueur de druide en a montré la parfait exemple en partageant une quête du Bosquet d’Émeraude qu’il n’a découvert qu’après 400 heures de jeu.

Le secret de Kagha cache des récompenses insoupçonnées

L’utilisateur Reddit u/Haggles7 a récemment découvert, après plus de 400 heures dans le jeu, que la Druidesse Kagha cachait un sombre secret. Le joueur explique :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Ce n’est que lorsque j’ai joué un Druide et fait un test d’Histoire que j’ai appris que le Rite des Épines est liés aux Druides des Ombres. En enquêtant davantage, j’ai trouvé un coffre caché avec une lettre adressée à Kagha.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

En bref, cette garce travaille pour les Druides des Ombres et tu peux la confronter ou défendre le Bosquet. Le jeu continue de me surprendre après 400 heures.”

Ce que notre joueurs semble ignorer, c’est que le fait qu’il joue Druide lui ouvre également la porte à quelques récompenses uniques lors de cette quête. En effet, convaincre Kagha de revenir sur la voie de la raison après l’avoir démasquée permet d’obtenir un bâton et le rang de “Gardien de la foi” auprès du Bosquet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui plus est, le Bâton “Chêne Pâle” est particulièrement utile pour les Druides en début de partie, puisqu’il immunise son porteur contre les ronces druidiques, en plus de lui permettre d’en invoquer.

Il convient de noter que la découverte de la trahison de Khaga ne dépend pas du fait que vous jouiez en tant que Druide et peut être révélée par n’importe quelle classe. Cependant, seuls les Druides recevront les récompenses mentionnées ci-dessus.

Si vous souhaitez vous aussi découvrir cette permutation de ma quête de Kagha, il vous suffit d’aller jeter un œil – en toute discrétion – au coffre caché derrière une bibliothèque dans le repère des Druides.

L’article continue après la publicité