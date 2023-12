Les joueurs de Baldur’s Gate 3 exultent : le bug le plus agaçant est enfin corrigé

Le calvaire des fans de Baldur’s Gate 3 est enfin terminé, le dernier correctif ayant mis fin au bug le plus agaçant du jeu.

Baldur’s Gate 3 a passé plusieurs années en accès anticipé sur Steam, mais la version de lancement du jeu n’était pas exactement exempte de bugs. Tout en restant jouable, Baldur’s Gate 3 a été lancé avec de nombreux problèmes, en particulier dans le dernier act.

Depuis son lancement, le jeu a reçu de nombreux correctifs et mises à jour, qui ont progressivement résolu les problèmes. Baldur’s Gate 3 continuera certainement d’en recevoir encore pendant plusieurs années, compte tenu de l’immense quantité de son contenu.

À l’heure actuelle, la mise à jour la plus récente de Baldur’s Gate 3 est le Hotfix 15. Et ce dernier comporte une note de mise à jour qui a apporté une joie indicible aux fans.

Baldur’s Gate 3 a enfin corrigé le bug qui empêchait les membres du groupe de sauter lorsqu’ils suivaient votre personnage

Un post sur le Reddit de Baldur’s Gate 3 a détaillé l’une des plus grandes révélations du patch Hotfix 15. Apparemment, le problème qui empêchait les membres du groupe de sauter lorsqu’ils suivaient le personnage principal a été résolu, pour la joie des fans.

« C’était… LE bug à corriger. Loué soit-il », a écrit un utilisateur. Un autre joueur a plaisanté : « Si c’est vrai, le côté personnel va me manquer. Ce face-à-face quand je saute, mais pas Astarion, et il se tient juste là et me regarde, et je le regarde, et c’est un mépris silencieux entre nous ».

Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas corrigé à 100%, car un utilisateur a rapporté : « Malheureusement, cela s’est produit à nouveau il y a une heure aux falaises à l’extérieur de la Maison de l’Espoir. Donc, c’est peut être mieux, mais ce n’est pas totalement résolu ».

Le problème de saut est l’un des problèmes les plus courants et les plus agaçants dans Baldur’s Gate 3. Le fait de devoir changer le personnage que l’on contrôle peut amener les autres membres du groupe à sauter à nouveau. Cela oblige alors à rapidement essayer de placer tout le monde du bon côté.

Il est étonnant que le bug n’ait pas été corrigé plus tôt. En effet, les fans lui vouaient une haine toute particulière. Mais leur patience a finalement été récompensée. Finie l’ère où Karlach restait parfaitement immobile devant une falaise est terminée.

