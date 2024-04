Codes Rise of Kingdoms (avril 2024) : Gemmes, clés et boosts gratuits

Atteignez des niveaux de succès et de prospérité avec notre liste de codes pour Rise of Kingdoms offrant des gemmes, clés, boosts et plus encore gratuitement. Voici tous les codes actifs en avril 2024.

Être un conquérant nécessite d’être stratégique dans les batailles et la gestion des ressources. Mais même ainsi, vous pourriez vous retrouver à court d’actifs. Pour remplir votre réserve de biens et d’argent, nous avons dressé pour vous une liste des codes actifs de Rise of Kingdoms.

Avec ces codes, vous obtiendrez des ressources importantes en jeu qui sont nécessaires pour construire une civilisation modèle. Alors, dépêchez-vous et récupérez vos cadeaux gratuits.

Si vous souhaitez également obtenir des cadeaux sur d’autres jeux mobiles populaires, voici alors les codes actifs pour NBA 2K Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, NU Carnival et Top War.

Sommaire

Codes actifs de Rise of Kingdoms (avril 2024)

Voici tous les codes fonctionnels de Rise of Kingdoms en avril 2024 :

ramadan024 – Récompenses gratuites

– Récompenses gratuites greece4rok – Gemmes, clés, nourriture, bois

Comment utiliser un code dans Rise of Kingdoms ?

Pour utiliser un code dans Rise of Kingdoms, suivez simplement ces étapes :

Lancez le jeu sur l’appareil de votre choix. Appuyez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sélectionnez Paramètres et cliquez sur le bouton Échanger. Collez votre code et appuyez sur le bouton Échanger pour recevoir vos récompenses gratuites.

Liste des codes expirés

Lilith10th

X8MQEYPSDN

gmdz63tpvf

21HappyYOX

Ipyxvn28mq

q51ajxwdzc

rokcommand

gm7qk2k7em

95pjttn25p

rokcny8888

Happycny22

À quoi servent les codes de Rise of Kingdoms ?

Les codes de Rise of Kingdoms fournissent des ressources gratuites qui peuvent être utilisées pour augmenter la puissance de votre civilisation. Vous pouvez le faire en débloquant et en améliorant de nouveaux bâtiments et en obtenant des troupes puissantes.

Les développeurs publient régulièrement de nouveaux codes lors d’événements, alors assurez-vous de revenir régulièrement pour plus de récompenses.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes de Rise of Kingdoms pour avril 2024.