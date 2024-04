Codes NU Carnival (avril 2024) : Gemmes et Pièces gratuites

Obtenez gratuitement des gemmes, des pièces, des boosts et plus encore avec les derniers codes NU Carnival pour débloquer de nouveaux alliés et maximiser les niveaux d’intimité. Voici tous les codes actifs en avril 2024.

NU Carnival est un RPG mobile développé par DarkWind Ltd. mettant en scène des personnages impressionnants dotés de capacités uniques. En plus d’être captivants, ces alliés peuvent tenir leur rang dans les batailles contre les esprits élémentaires. À vous de former une équipe redoutable et de sauver le continent de Klien.

Mais pour ce faire, vous aurez besoin de ressources telles que des gemmes, des pièces et bien plus encore. Heureusement, nous avons tous les codes NU Carnival avec des cadeaux gratuits pour vous.

Sommaire

DARKWIND LTD. Débloquez de charmants personnages aux capacités étonnantes.

Codes actifs de NU Carnival (avril 2024)

Voici tous les codes NU Carnival fonctionnels que vous pouvez utiliser pour obtenir des récompenses gratuites :

ILOVENU520 – 300 Gemmes spirituelles; 3 Petits boost

Comment utiliser un code NU Carnival ?

Utiliser un code dans NU Carnival est assez simple. Mais si vous êtes nouveau dans le jeu, vous devez d’abord terminer le tutoriel. Cela dit, voici quelques étapes simples pour utiliser les codes dans NU Carnival :

Lancez le jeu sur l’appareil de votre choix. Appuyez sur l’icône à trois lignes en haut à droite de votre écran. Sélectionnez Paramètres et allez dans l’onglet ‘Autre’. Cliquez sur l’option ‘Utiliser un code’. Entrez le code dans la case et appuyez sur OK pour obtenir vos récompenses gratuites.

Les codes expirent après un certain temps, alors utilisez-les dès que possible.

Liste des codes expirés

NUC2NDANNIVERSARY

07A6B7VSLMZW45N

MKBQSMI7VKRZLQG

3J7UG6C18U9YZTU

XYADPYNRKW24XBT

N4OL6SAT693WHVG

E8IIMD0BY7RJXHG

P2IVQK70IK1RTC4

Comment obtenir plus de codes NU Carnival ?

Vous trouverez tous les nouveaux codes NU Carnival ici même. Nous vérifions régulièrement les pages Facebook, Twitter et YouTube des développeurs pour toute nouvelle mise à jour.

Les développeurs publient de nouveaux codes lors de nouveaux événements ou lorsque le jeu atteint un nouveau jalon. Assurez-vous donc de mettre cette page en favori pour revenir vérifier régulièrement.