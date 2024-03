Bestiaire de Dragon’s Dogma 2 : Dracs, Cyclopes, Golems, Chimères…

Découvrez la liste complète et à jour du bestiaire de Dragon’s Dogma 2 : des monstres classiques aux nouveautés terrifiantes, préparez-vous pour des défis épiques dans ce RPG en monde ouvert de Capcom, attendu le 22 mars.

Dragon’s Dogma 2 est la toute nouvelle suite de la franchise RPG de Capcom qui est prévue le 22 mars, près de 12 ans après la sortie du jeu original. Comme le premier titre, le jeu sera une expérience entièrement en monde ouvert.

Cette suite apportera également un ensemble de créatures hostiles qui n’est pas pour les âmes sensibles et représentera un défi de taille pour chaque Insurgé.

Voici donc le Bestiaire complet de Dragon’s Dogma 2.

Capcom

Tous les monstres confirmés de Dragon’s Dogma 2

Les monstres dans Dragon’s Dogma apparaissaient en diverses tailles et types et cela ne va pas changer dans la suite. Les vaincre est un aspect crucial de ce jeu puisqu’ils lâchent des objets essentiels pour l’artisanat et l’amélioration des armures et des armes.

Voici donc tous les monstres du Bestiaire de Dragon’s Dogma 2 :

Dracs

Dullahans

Talos

Âmes en peine

Gobelins des montagnes

Minotaures

Cyclopes

Sauriens des roches

Gobelins sylvestres

Griffons

Morts-Vivants

Squelettes

Viscosités

Ogres

Golems

Chimères

Sauriens

Harpies

Loups

Hobgobelins

Gobelins

Des monstres comme la Chimère, les Squelettes, les Gobelins, et les Loups qui étaient présents dans Dragon’s Dogma réapparaîtront dans la suite pour chasser les Insurgés et leurs Pions, aux côtés de nouveaux ennemis pour offrir un plus grand défi.

