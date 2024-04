Assassin’s Creed Codename Red : possible date de sortie, plateformes, fuites…

Après une demande persistante des fans pendant une décennie, la série Assassin’s Creed se dirige enfin vers le Japon avec le projet Codename Red. Voici tout ce que nous savons sur le prochain opus de cette franchise historique.

Après son retour aux origines avec Assassin’s Creed Mirage, la série d’espionnage historique d’Ubisoft reviendra à sa nouvelle orientation RPG avec Codename Red.

Si les détails officiels sur Codename Red sont minces, la prochaine présentation Ubisoft Forward devrait nous éclairer sur le sujet. Cependant, nous disposons de quelques fuites et rumeurs qui donnent un aperçu de ce que nous réserve le très attendu Assassin’s Creed au Japon.

Voici alors tout ce que nous savons sur Assassin’s Creed Codename Red.

Possible date de sortie d’Assassin’s Creed Codename Red

Assassin’s Creed Codename Red est prévu pour une sortie avant avril 2025, comme l’a partagé Ubisoft dans son rapport financier de février 2024.

Toutefois, étant donné que la plupart des grands jeux Assassin’s Creed sortaient autour de novembre, il est probable que Codename Red sorte en octobre ou novembre 2024.

Une publication des équipes de développement commercial et de partenariat de marque de chez Ubisoft renforce l’hypothèse d’une sortie en 2024.

Plateformes d’Assassin’s Creed Codename Red

Assassin’s Creed Codename Red est un titre exclusif à la nouvelle génération, disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC.

Concernant Red et d’autres jeux à venir comme Codename Hexe, le vice-président et producteur exécutif de la marque Assassin’s Creed, Marc-Alexis Côté, a déclaré que du point de vue technologique, ces jeux bénéficieraient d’une nette amélioration de la fidélité grâce aux améliorations sur lesquelles nous travaillons avec cette nouvelle itération du pipeline Anvil.

Histoire et cadre d’Assassin’s Creed Codename Red

Assassin’s Creed Codename Red se déroulera dans le Japon féodal, et c’est le seul détail officiel que nous avons pour le moment.

Si l’on se fie aux fuites et rumeurs, Codename Red proposera deux personnages jouables. L’un serait le véritable samouraï africain Yasuke, selon Insider Gaming, et l’autre une shinobi, Naoi.

Un écrivain senior d’Ubisoft, Pierre Boudreau, a révélé accidentellement le design de Naoi en mettant à jour sa bannière sur son profil LinkedIn. Et, selon le Youtubeur français xj0nathan, Naoi aura une histoire de vengeance.

Gameplay d’Assassin’s Creed Codename Red

Assassin’s Creed Codename Red sera très RPG comme Origins, Odyssey et Valhalla. Ubisoft l’a confirmé, en déclarant que Red “reprendra toutes les leçons d’Odyssey et Valhalla pour incarner le meilleur de ce que nous pouvons faire chez Ubisoft en termes de RPG.”

La discrétion restera l’un des piliers de ce jeu, comme le suggèrent plusieurs fuites d’Insider Gaming et du Youtubeur j0nathan. Par exemple, vous pourrez vous allonger au sol, vous fondre dans l’obscurité (pendant la nuit) et éteindre les torches pour le faire, ainsi que disposer d’autres outils comme des bombes fumigènes, des kunais, et bien plus encore.

Selon Insider Gaming, le combat est “un peu comme Valhalla, mais avec beaucoup plus de gore, y compris du sang et des décapitations”, avec une partie de la furtivité inspirée de Splinter Cell.

Trailer d’Assassin’s Creed Codename Red

Jusqu’à présent, nous n’avons qu’une bande-annonce pour Codename Red, qui dure une demi-minute.

Une récente fuite suggère que Codename Red pourrait être appelé Assassin’s Creed Shadows, mais nous en saurons plus bientôt, car il est spéculé que nous aurons une bande-annonce CGI avant la présentation du 10 juin 2024.

Et voilà tout ce que nous savons sur Assassin’s Creed Codename Red.

