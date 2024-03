12 jeux similaires à Animal Crossing à ne pas rater sur Switch et PC (2024)

Animal Crossing est devenu une référence en termes de jeux cosy. Cependant, il existe beaucoup d’autres jeux relaxants similaires à New Horizons à tester sans attendre. Nous avons donc établi une liste de 12 jeux PC et Nintendo Switch pour vous aider à faire votre choix.

Animal Crossing est l’un des jeux cosy les plus populaires, mais il y en a beaucoup d’autres dans la même veine, sur Switch et PC.

La Nintendo Switch est connue pour ses jeux détente et sans stress. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne possédez pas de Nintendo Switch, notre guide inclut des jeux similaires à Animal Crossing disponibles également sur PC.

Nous avons donc rassemblé les meilleurs jeux à essayer si vous cherchez une petite échappatoire, que ce soit au monde ou à la quantité toujours croissante de Clochettes que vous devez à Tom Nook.

1. Stardew Valley

CONCERNED APE Installez-vous confortablement et occupez-vous de ferme dans Stardew Valley.

Stardew Valley est un RPG incroyablement cosy dans lequel vous pouvez cultiver, miner, pêcher, vous lier d’amitié avec les villageois et bien plus encore. Il ressemble beaucoup à Animal Crossing de ce point de vue et ne représentera pas un grand changement par rapport au jeu que vous connaissez et aimez.

La vaste nature de Stardew Valley vous permet de créer la ferme de vos rêves au fil des heures de jeu qui passeront probablement très vite. De la même manière que vous êtes absorbés par Animal Crossing, Stardew Valley est extrêmement difficile à lâcher.

2. Disney Dreamlight Valley

Disney / Gameloft Disney Dreamlight Valley transforme Animal Crossing en un délice à la sauce à la Disney.

Bien qu’en accès anticipé, Disney Dreamlight Valley a pris d’assaut le monde des jeux vidéo. Dès sa sortie initiale, de nombreux joueurs ont comparé le jeu à Animal Crossing, soulignant que Disney Dreamlight Valley améliore certains aspects.

Disney Dreamlight Valley a tout pour plaire : des personnages familiers avec lesquels vous pouvez interagir et vous lier d’amitié, de la pêche, de l’agriculture, de la cuisine, de l’exploitation minière et la possibilité de décorer la vallée et votre maison comme vous le souhaitez. Que vous soyez fan de Disney ou non, si vous avez aimé Animal Crossing, vous adorerez Disney Dreamlight Valley.

3. My Time at Portia

Pathea Explorez un monde post-apocalyptique utopique en fabriquant, combattant et vous liant d’amitié dans My Time at Portia.

My Time at Portia est l’un de ces joyaux cachés fantastiques qui mérite plus de joueurs qu’il n’en a. Il a une histoire similaire à celle de Stardew dans le sens où vous héritez de la propriété de votre grand-père. Seulement cette fois, c’est un atelier plutôt qu’une ferme.

Au lieu de cultiver, les joueurs sont encouragés à explorer le monde post-apocalyptique dans lequel ils se trouvent et à se lier d’amitié avec les villageois et à combattre des monstres. C’est un plaisir du début à la fin. Il apporte juste assez de nouveaux éléments pour se démarquer d’Animal Crossing tout en restant étrangement familier.

4. Hokko Life

Wonderscope Prenez le train en direction de la ville de Hokko, un lieu paisible peuplé de jolis animaux.

Hokko Life est une perle incontournable pour les fans d’Animal Crossing, offrant une oasis de créativité et de détente. Ce jeu, riche en personnalisation, créativité et en exploration, invite les joueurs à construire et à personnaliser leur propre paradis, promettant des heures d’amusement et de découverte dans un monde vibrant et accueillant.

5. Garden Paws

BITTEN TOAST GAMES Si vous adorez les designs adorables des villageois dans Animal Crossing, vous allez adorer Garden Paws.

Dans ce jeu, vous devenez des animaux adorables et construisez votre ferme ainsi que la ville où vous vivez. C’est essentiellement Animal Crossing, mais avec des personnages plus animaliers. Parfait si vous ne voulez pas trop vous éloigner du style de jeu traditionnel.

6. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

MARVELOUS / THREE RINGS DESIGN Élevez des animaux, construisez votre propre maison et découvrez le monde autour de vous dans ce jeu adorable.

Combinant une esthétique mignonne avec des animaux encore plus mignons, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town semble presque être un passage obligé pour se lancer dans les simulations de vie cosy. C’est un jeu très connu, en partie grâce à sa similarité avec Harvest Moon, qui est rempli de toutes les activités que vous aimez dans des jeux comme Animal Crossing.

Vous devez passer d’une tente à une maison, vous lier d’amitié avec les villageois et prendre soin de la terre autour de vous. Toutes ces similarités vous seront familières, tout en étant totalement différent.

7. Spiritfarer

THUNDER LOTUS GAMES Créez des souvenirs durables dans cette expérience de simulation de vie de gestion.

Alors qu’il existe de nombreux jeux de simulation où vous pouvez cultiver, pêcher, cuisiner, et plus encore, parfois il est préférable de s’éloigner un peu de ce que vous connaissez. Spiritfarer est précisément ce qu’il vous faut.

Il emmène le joueur dans un voyage à travers la vie, la mort, et le processus de la mort, tout cela à travers une simulation de gestion cosy garantie pour vous faire sourire autant qu’il vous fera pleurer.

Essentiellement, vous jouez comme un passeur en bateau, chargé d’aider les gens à « passer la porte » à la fin de leur vie. Vous partez à l’aventure, complétez des quêtes, vous liez d’amitié, cuisinez, et bien plus encore.

8. Slime Rancher

MONOMI PARK Collectez des slimes et explorez une belle planète dans Slime Rancher.

Slime Rancher adopte une approche un peu plus détendue du jeu et est parfait si vous n’avez que quelques heures pour jouer, mais que vous voulez quand même profiter de quelque chose avec peu de restrictions et beaucoup de créatures adorables.

Le jeu vous dépose sur une planète inconnue et crée une ferme adorable remplie de mystérieux Slimes. Tout en s’occupant de la ferme, vous pouvez compléter des quêtes, explorer la planète, et même trouver des slimes hybrides si vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez quelque chose de facile et apaisant, c’est le jeu pour vous.

9. Littlewood

SMASHGAMES Vous avez vaincu le Sorcier Noir. Le monde de Solemn est enfin en paix, mais à quel prix ?

Littlewood semble être une combinaison de Stardew Valley et Animal Crossing. Il a le style pixel-art de Stardew Valley mais le style cosy d’Animal Crossing. De toute façon, Littlewood est une expérience fantastique remplie de quêtes et de missions à accomplir.

En plus de l’artisanat, de l’agriculture et de la pêche typiques, vous pouvez jouer à des jeux de cartes difficiles dans Littlewood et collecter une impressionnante variété d’objets comme des insectes, tout comme dans Animal Crossing. C’est un peu plus axé sur les quêtes qu’Animal Crossing, mais cela vous donne un but, tout en vous liant d’amitié avec les villageois.

10. Cozy Grove

SPRY FOX Bienvenue à Cozy Grove, un jeu vidéo de simulation de vie qui t’emmènera camper sur une île hantée en constante évolution.

Cozy Grove introduit les mêmes tropes qu’Animal Crossing, mais les combine avec du mystère, du surnaturel, et beaucoup de cuisine. Avec cette combinaison, l’expérience est à la fois divertissante et extrêmement cozy, surtout puisqu’elle est remplie des créatures animales les plus adorables avec lesquelles vous pouvez interagir.

Il se rapproche d’Animal Crossing mais introduit à la place des éléments effrayants que les fans d’Halloween ou d’horreur adoreront.

11. Sun Haven

PIXEL SPROUT STUDIOS Profitez du monde mythique de Sun Haven.

Sun Haven a des airs de croisement entre Animal Crossing, Stardew Valley et Dungeons & Dragons. C’est un fantastique simulateur d’agriculture où vous pouvez jouer comme des diables, anges et autres créatures mystiques, tous dotés de pouvoirs magiques pour vous aider sur votre chemin en tant qu’agriculteur et explorateur.

Il y a des quêtes, des PNJ excitants, et un style artistique qui vous plongera dans le jeu et fera passer les heures en ce qui semble être des minutes. C’est le jeu parfait pour se plonger dans une session de jeu cozy.

Bien qu’il ne soit pas encore disponible sur Switch, la feuille de route du jeu suggère que cela viendra bientôt, alors, assurez-vous de revenir vérifier bientôt lorsque nous mettrons à jour cette page.

12. Forager

HOPFROG Forager inclut la collecte, l’exploration, les puzzles, et tous les meilleurs aspects d’Animal Crossing.

Inspiré par des jeux comme Terraria, Zelda, et Stardew Valley, Forager combine les meilleures parties des jeux d’aventure cozy et les encapsule dans une expérience simple, mais efficace.

Forager n’a pas nécessairement les graphiques de haute qualité auxquels de nombreux joueurs sont habitués, mais il contient un monde pixélisé adorable qui a une capacité distincte à vous plonger dans le jeu.

Rempli de collecte de ressources, d’artisanat, de construction, d’exploration, et de résolution de puzzles, Forager parvient à être un titre où les joueurs peuvent se connecter pour une demi-heure ou rester toute la journée sans avoir de mal à trouver quelque chose à faire.

Voici donc les meilleurs jeux, à l’instar d’Animal Crossing, qui valent vraiment la peine d’être essayés. Pendant l’installation de votre nouvelle aventure, jetez un œil à notre contenu Gaming.

