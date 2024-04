Au risque de paraître anti-démocratique (désolée la Super-Terre), les Helldivers ne devraient pas tenter de compléter une mission lorsque le Modificateur d’Opération Défenses Antiaériennes de Helldivers 2 est actif, en raison de sa dangerosité extrême.

La lutte pour la démocratie ne concerne pas seulement les Helldivers ; elle vise avant tout à libérer chaque planète assaillie par les Automatons et les Terminides. C’est le but des Ordres Prioritaires, et la raison pour laquelle les Helldivers mettent si souvent leur vie en jeu.

Toutefois, le Modificateur d’Opération Défenses Antiaériennes (AA) complique considérablement votre mission. Il est tellement frustrant qu’on pourrait se demander s’il vaut même la peine d’essayer de terminer ces missions, même sous ordre direct.

En effet, ce modificateur réduit le nombre d’emplacements pour vos Stratagèmes, passant de quatre à trois. Cela oblige la plupart des joueurs à sacrifier une de leurs options clés, avec un impact considérable sur les stratégies et la dynamique générale du jeu.

Il est probable que cela corresponde aux intentions de la Super-Terre (et des Studios Arrowhead), mais c’est excessivement restrictif et peut se révéler plus exaspérant que motivant, particulièrement à des niveaux plus avancés où le soutien total de Pelican 1 est indispensable.

Une solution alternative à la réduction des emplacements de Stratagème pourrait consister à limiter davantage un des emplacements. Imaginez un emplacement avec un délai d’appel prolongé ou une restriction sur le nombre d’utilisations possibles. Un tel ajustement modifierait encore les tactiques sans provoquer autant de frustration.

Cette problématique a résonné au sein de la communauté, nombre de joueurs réclamant une modification du modificateur de Défenses AA et critiquant sa mise en place. Certaines propositions incluent de donner aux Helldivers la possibilité de neutraliser un objectif AA pour récupérer un emplacement, comme avec l’Artillerie des S.E.A.F, tandis que d’autres suggèrent carrément d’éliminer ce modificateur.

En fin de compte, avec peu d’avantages et un impact considérable sur la capacité des joueurs, les missions comportant les modificateurs de Défenses AA peuvent devenir presque impossibles, et il est évident que des changements sont nécessaires — pour la démocratie, évidemment.

Si Helldivers 2 et ses missions périlleuses pour la liberté vous captivent, assurez-vous d’être bien préparé face à tous les ennemis du jeu, ou veillez à disposer des meilleures configurations pour les Terminides, les missions Solo ou les Automatons afin de propager la démocratie avec efficacité.