Commandos “Vipère” de Helldivers 2 : des Obligations de Guerre qui ont du mordant

Les prochaines Obligations de Guerre premium de Helldivers 2 s’appellent Commandos “Vipères” et proposent de vous aventurer dans la jungle. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui dit nouveau mois, dis nouvelles Obligations de Guerre dans Helldivers 2. Le mois dernier, les Obligations de Guerre Premium ont introduit les Patriotes du Grand Froid. Aujourd’hui, place à la verdure et aux reptiles avec les Commandos “Vipère”.

Contrairement à Patriotes du Grand Froid qui était davantage axé sur la glace et la neige, le thème des Commandos Vipère plonge les joueurs dans une atmosphère de jungle dense et humide. Cette Obligation de Guerre propose un ensemble d’armes et d’armures inspirées par les environnements forestiers et les tactiques de guérilla. Voici tout ce qui a été révélé à son sujet, y compris sa date de sortie, ses nouvelles armes, armures et autres objets exclusifs.

Arrowhead Game Studios

Les Obligations de Guerre Premium Commandos “Vipère” de Helldivers 2 sortiront le 13 juin 2024. Cette fois-ci, les Helldivers vont « courir dans la jungle », selon les développeurs.

Comme son nom le suggère, Commandos “Vipère” présentera des nouveautés sur le thème de la jungle.

Nouvelles armes de Commandos “Vipère” dans Helldivers 2

Arrowhead Game Studios

Nous avons droit au total à trois nouvelles armes, qu’elles soient principales, secondaires ou utilitaire : la carabine AR-23A Libérateur, la SG-22 Bushwacker et le couteau de lancer K2.

Carabine AR-23A Libérateur : Une carabine modifiée avec une forme raccourcie, offrant une meilleure maniabilité, mais avec un recul accru.

: Une carabine modifiée avec une forme raccourcie, offrant une meilleure maniabilité, mais avec un recul accru. SG-22 Bushwhacker : Le premier pistolet à pompe de Helldivers 2, avec deux modes de tir différents : un tir à la fois ou tous les trois d’un coup pour plus de puissance.

: Le premier pistolet à pompe de Helldivers 2, avec deux modes de tir différents : un tir à la fois ou tous les trois d’un coup pour plus de puissance. Couteau de Lancer K2 : Imaginez abattre une foule de Terminides et vous retrouver à court de munitions avec un seul insecte restant, sans le temps de recharger. Vous plongez en arrière et lancez un couteau de chasse dans sa carapace juste avant qu’il ne vous atteigne. Génial, non ?

Nouvelles armures et capes des Obligations de Guerre Commandos “Vipère”

Arrowhead Game Studios

Les Helldivers adorent découvrir et porter de nouvelles Armures et Capes et les développeurs nous ont concoctés de belles nouveautés dans les Obligations de Guerre Commandos “Vipère”.

PH-9 Predator : Inspiré par un vétéran des Commandos Vipère, qui aurait tenu tête à une couvée entière de Terminides avec seulement une mitrailleuse, un couteau de poche et un Laser Orbital. La coiffe comprend un béret, et elle a un look terriblement cool lorsqu’elle est combinée avec la cape de la Marque du Croc Pourpre.

: Inspiré par un vétéran des Commandos Vipère, qui aurait tenu tête à une couvée entière de Terminides avec seulement une mitrailleuse, un couteau de poche et un Laser Orbital. La coiffe comprend un béret, et elle a un look terriblement cool lorsqu’elle est combinée avec la cape de la Marque du Croc Pourpre. PH-202 Twigsnapper : Elle a un look impressionnant lorsqu’elle est associée à la cape Crimson Fang. Aucun Terminide n’osera vous approcher.

Les deux armures de ces Obligations de Guerre sont dotées de la compétence passive « Physique de Pointe », qui améliore les dégâts en mêlée et la maniabilité des armes. Elles présentent également des bras nus (et des biceps saillants, avec une variété de couleurs de peau aléatoires) pour vous garder au frais lors de vos plongées dans l’atmosphère humide.

En parlant de capes, Commandos “Vipère” apportent du fin fond de la jungle les capes Mark of the Crimson Fang et Executioner’s Canopy pour donner encore plus de style à vos nouvelles armures.

Nouveaux bonus, motifs et emotes de Commandos “Vipère” de Helldivers 2

Arrowhead Game Studios

Une autre addition excitante à cette Obligation de Guerre est l’arrivée du motif Undergrowth pour personnaliser vos Hellpods, Exosquelettes et Pelican-1, inspirés par les motifs de camouflage classique forestier et à rayures de tigre. De quoi pousser encore plus loin la personnalisation de votre équipement, pour un look unique de votre escouade.

Il y a aussi un nouveau bonus appelé Experimental Infusion, qui donne à vos stimulations un bonus supplémentaire en augmentant votre vitesse de déplacement et en réduisant les dégâts que vous subissez pendant une courte période.

Enfin, les trois nouvelles poses de victoires, ou emotes, Épreuve de Conviction, Adoration de Bienvenue et Guns of Libertynseront les bienvenues pour célébrer la démocratie avec style.

Et pour finir, n’oubliez pas les 300 Super-crédits qui vous attendent et le tout nouveau Titre de Joueur : Commando Vipère, pour montrer aux Terminides que votre venin, infusé de liberté, est plus puissant que le leur.

Modifications des futures des Obligations de Guerre

En plus d’avoir annoncé les Commandos “Vipère”, l’équipe de développement d’Arrowhead Game Studios a tenu à s’exprimer sur le futur des Obligations de Guerre, suite aux retours des joueurs. Deux grands changements sont à prévoir pour les futures Obligations de Guerre :

Ralentissement du rythme de sortie des nouvelles Obligations de Guerre : Cela permettra d’avoir plus de temps pour peaufiner les designs avant leur sortie, évitant ainsi de précipiter la publication. Réorganisation des objets dans chaque Obligation de Guerre : Cette modification vise à intégrer de nouveaux types d’objets et à améliorer la qualité des armes et armures, afin d’éviter que les nouvelles armes ne deviennent redondantes ou que les armures ne soient peu intéressantes.

Alors, il ne vous reste plus qu’à attendre le 13 juin pour plonger dans la jungle avec les Obligations de Guerre Commandos “Vipère”. En attendant, pour en savoir plus sur le jeu de Arrowhead, consultez la rubrique Helldivers 2 de notre site.

