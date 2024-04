Obligations de Guerre de Helldivers 2 : Une petite modification pourrait grandement les améliorer

Dans Helldivers 2, les Obligations de Guerre fonctionnent essentiellement comme des passes de combat et se présentent sous forme de gros blocs sur l’écran du Centre d’Acquisition, mais un léger ajustement pourrait considérablement les améliorer.

Un trait distinctif de Helldivers 2, comparé à d’autres jeux à service continu, réside dans le fait que ses Obligations de Guerre ne périment jamais. Cela supprime la pression du FOMO (Fear of Missing Out — la peur de louper quelque chose) et permet aux joueurs de commencer et de compléter leurs Obligations de Guerre inachevées à leur convenance.

Toutefois, cette fonctionnalité a un revers. Depuis le lancement du jeu, plusieurs Obligations de Guerre premium ont été introduites, la Déflagration Démocratique étant la plus récente. Pour consulter une Obligation de Guerre spécifique, il est nécessaire de défiler à travers toutes celles précédemment sorties pour atteindre la plus récente.

Actuellement, Helldivers 2 est sur le marché depuis seulement quelques mois, donc défiler à travers quelques pages d’Obligations de Guerre n’est pas trop pénible. Néanmoins, à mesure que de nouvelles Obligations de Guerre seront introduites, l’écran du Centre d’Acquisition risque de devenir plus encombré.

Bien que fastidieux, ce problème peut être résolu par une solution simple et ingénieuse : adopter un style d’affichage en mosaïque. Chaque tuile représenterait l’ensemble des Obligations de Guerre déjà sorties, et chaque page afficherait de quatre à six tuiles, classées par année de sortie. Ainsi, une page marquée 2024 pourrait être subdivisée en deux autres pages de six tuiles chacune, représentant six lancements d’Obligations de Guerre différents pour chaque mois de cette année.

Ce changement compacterait le menu et simplifierait considérablement la navigation. Une petite amélioration du confort de jeu, comme l’ajout d’une barre sous chaque Obligation de Guerre, indiquerait l’avancement ou les Médailles utilisées.

De nombreux Helldivers soutiennent également cette proposition dans une discussion Reddit, affirmant qu’un tel ajustement serait véritablement bénéfique.

Les joueurs souhaiteraient aussi voir apparaître une mention “Complétée” après avoir finalisé chaque Obligation de Guerre. Étant donné que Helldivers 2 est relativement nouveau et qu’il faudra plus d’un an pour accumuler une douzaine d’Obligations de Guerre, et avec plus de 20 Obligations de Guerre prévues d’ici 2026, il deviendra essentiel d’avoir un moyen plus aisé de naviguer parmi elles.

Seul l’avenir nous dira si Arrowhead choisira d’implémenter une telle modification ou de continuer à opter pour leur méthode habituelle de défilement infini des Obligations de Guerre.