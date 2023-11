Take-Two laisse deviner une fenêtre de sortie optimiste pour GTA 6

Rockstar Games a fait sensation en confirmant qu’un trailer de GTA 6 serait enfin disponible en décembre et a partagé une information plutôt optimiste concernant la sortie du jeu.

GTA 6 est l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, et bien que les joueurs aient déjà eu un premier aperçu du gameplay grâce à des leaks, Rockstar est enfin prêt à dévoiler officiellement le jeu un peu plus tard cette année.

Le 8 novembre, Rockstar a annoncé qu’un trailer serait dévoilé début décembre dans le cadre du 25ème anniversaire des studios, bien qu’une date de sortie du jeu soit encore inconnue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, lors d’une conférence investisseurs, le PDG de Take-Two Strauss Zelnick a laissé entendre que le jeu serait finalement lancé en 2025, notamment parce que l’entreprise prédit la hausse de ses profits.

Rockstar Games

La société mère de Rockstar laisse filtrer une potentielle fenêtre de sortie pour GTA 6

Au cours de l’appel, Zelnick a réitéré que 2024 et 2025 seraient la source d’énormes revenus et se montre optimiste quant aux jeux en préparation.

Zelnick avait déjà fait allusion aux prévisions fiscales pour 2025 lorsqu’on lui avait demandé directement la date de sortie de GTA VI.

« Notre catalogue de développement est solide et diversifié, et nous sommes proches de la sortie de titres innovants que notre public, partout dans le monde, attend avec impatience.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Notre engagement à être l’entreprise de divertissement la plus créative, la plus innovante et la plus efficace est indéfectible, j’ai grande confiance dans le fait que ce que nous offrons dépassera les attentes de nos joueurs et établira de nouvelles normes d’excellence créative dans notre industrie. », explique le PDG de Take-Two

Sur Twitter/X, l’expert des jeux Rockstar Gaming Detective a livré son analyse de la situation :

« Take-Two s’attend toujours à des revenus fiscaux très élevés pour l’année fiscale 2025.

Cette nouvelle arrive après que quelqu’un ait demandé le lien entre l’annonce du trailer de GTA 6 et cette grosse augmentation des revenus. On peut supposer sans risque que le lancement du jeu est toujours prévu pour mars/avril 2025. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des commentaires de leakers et d’initiés avaient précédemment suggéré que GTA 6 pourrait sortir dès 2024, mais des informations plus récentes semblent indiquer 2025, et que le jeu aurait été retardé.

Bien sûr, une date de sortie pour GTA 6 n’a toujours pas été confirmée, mais nous saurons vite si Rockstar s’engage pour 2025 lorsque le trailer tant attendu sera présenté au monde entier, et ce, dès le mois prochain.