GTA 6 : La bande-annonce tant attendue aurait déjà fuité

La bande-annonce tant attendue de GTA 6 pourrait enfin arriver plus tard ce mois-ci selon un informateur qui a fourni de gros indices soutenant cette affirmation.

Grand Theft Auto 6 est l’un des jeux, si ce n’est le jeu, le plus attendu de tous les temps et les fans attendent depuis des années qu’il soit enfin annoncé. Heureusement, il semble que cela ne sera plus très long.

Des rumeurs sur une révélation le 26 octobre circulent depuis plusieurs semaines, avec Rockstar semblant faire allusion à GTA VI sur les réseaux sociaux, mais jusqu’à présent, rien de concret n’a été démontré… jusqu’à maintenant.

Normalement, une description d’une bande-annonce par une personne aléatoire sur Reddit disant que sa femme travaille chez Rockstar n’aurait pas beaucoup de crédibilité, mais dans ce cas, cette personne soutient ses dires avec des preuves.

Rockstar Games

Des détails sur la bande-annonce de GTA 6 émergent enfin

Dans un post sur le subreddit ‘GamingLeaksAndRumours’ de Reddit, un nouvel utilisateur du nom de ‘FollowTheDamnLeakCJ’ prétend avoir des informations sur la prochaine bande-annonce de GTA 6.

Selon l’utilisateur, sa femme travaille chez Rockstar et est dans une position où elle aurait pu voir la bande-annonce en avance.

Bien que l’auteur ait été accueilli avec scepticisme au début, il a envoyé une “preuve” aux modérateurs qui disent que cela a aidé à soutenir l’affirmation.

“Ce n’est pas définitif, mais c’est certainement plus que d’autres publications sans source. C’est une photo d’une communication interne chez Rockstar, suggérant que sa femme est effectivement une employée,” a écrit un modérateur.

Avec cette info mise de côté et une certaine légitimité établie, le post consiste en une analyse assez détaillée de la bande-annonce, y compris sa musique, que l’informateur dit être “That’s All” de Genesis.

La bande-annonce elle-même consiste apparemment en des protagonistes, Jason et Lucia, se lançant dans des péripéties typiques de GTA, comme une poursuite à grande vitesse avec la police, une fusillade dans une station spatiale, et quelques vues de Vice City elle-même. À un autre moment, Jason et Lucia pointent apparemment des armes l’un sur l’autre dans un motel miteux.

Il n’est pas encore clair si une date de sortie accompagnera la bande-annonce, mais des commentaires du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, ont suggéré que GTA VI pourrait sortir dès 2024.

Bien sûr, prenez tout cela avec des pincettes, car comme nous le savons tous, les gens aiment inventer des choses sur Internet. Quoi qu’il en soit, espérons que GTA 6 soit bientôt prêt à être officiellement dévoilé au monde.