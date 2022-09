Le hacker de GTA 6 aurait dévoilé le budget colossal du jeu

Si le hacker de GTA 6 a été arrêté, cela n’a pas empêché d’autres informations de se répandre. Une semaine après la divulgation des vidéos de gameplay, de nouveaux messages privés semblent avoir révélé l’énorme budget du jeu.

Le 18 septembre, l’une des plus grandes fuites de l’histoire a mis le feu à la toile, rendant fous les internautes. Il faut dire que pour la toute première fois, le gameplay de GTA 6 s’est dévoilé, à travers des dizaines de clips qui illustraient de nouvelles mécaniques, les protagonistes, et bien plus encore.

Rockstar a rapidement assuré que le développement du jeu ne serait pas affecté par cette énorme fuite et quelques jours plus tard, le hacker responsable de la fuite a été arrêté en Angleterre.

Cependant, son historique ayant été retracé, d’autres informations continuent encore aujourd’hui de filtrer sur la toile. Il semblerait que ce soit à présent le budget du jeu qui a été révélé grâce à ses messages privés, le hacker ayant apparemment affirmé que “plus de 2 milliards de dollars” avaient déjà été dépensés pour GTA 6.

“GTA 6 est en développement depuis 2014”, a déclaré le hacker sur un forum secret. Il a ensuite révélé l’investissement de 2 milliards de dollars déjà réalisé par Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar, d’après ce qu’il a pu glaner.

Évidemment, il convient de prendre cette information avec des pincettes. Pour l’heure on ne sait pas si 2 milliards de dollars ont déjà été dépensés, ou s’il s’agit d’une estimation finale. On ne sait pas non plus si cette somme prend également en compte les coûts de marketing, qui pourraient à eux seuls atteindre un montant à 8 ou 9 chiffres.

À titre de comparaison, bien qu’aucun détail officiel n’ait été partagé, les analystes ont estimé le budget de GTA V à près de 265 millions de dollars, ce qui en faisait le jeu vidéo le plus cher jamais réalisé à l’époque. Le jeu a généré plus de 815 millions de dollars en moins de 24 heures et s’est depuis vendu à plus de 169 millions d’exemplaires, grimpant en flèche dans les classements pour devenir le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps.

Si cette fuite s’avère exacte et que le budget de GTA 6 dépasse les 2 milliards de dollars au lancement, il ne fait aucun doute que Rockstar aura du mal à les récupérer en peu de temps.