GTA 6 : Les noms de code du jeu et d’un personnage auraient fuité

Le nom de code de GTA 6 semble avoir été divulgué par une actrice qui a également révélé le nom du personnage qu’elle devrait interpréter.

Après des années de silence, Rockstar Games a confirmé en début d’année 2022 que le prochain opus très attendu de GTA 6 était enfin en développement.

Cependant, depuis cette annonce, les développeurs sont restés très discrets sur d’éventuels éléments du jeu à venir.

Alors en attendant, de nombreuses rumeurs et fuites ont commencé à émerger. Et pour le moment, selon toutes ces informations, GTA 6 devrait nous faire revenir à Vice City, et deux personnages principaux, un frère et une sœur qui semblent impliqués ou non dans un cartel. D’autres rumeurs affirment que trois rumeurs seront jouables.

Mais récemment, de nouveaux détails semblent avoir été divulgués par une actrice prêtant sa voix pour ce prochain opus.

Le nom de code de GTA 6 et le nom d’un personnage féminin semblent avoir été révélés

La découverte a été faite par les membres du site GTAForums le 15 juillet, lorsqu’ils ont découvert le CV de l’actrice, Natonia Monet.

Si le CV de l’actrice a été mis à jour depuis la découverte, ce qui a suscité l’intérêt des fans, c’est la référence à un jeu vidéo du nom de “Fireball” et à un mystérieux personnage nommé “Tamara”.

Et ce qui lie cette découverte à Grand Theft Auto, c’est tout simplement le fait que l’agence par laquelle l’actrice a obtenu le job a des liens directs avec Rockstar Games.

GTA 6 actress Tamara’s voice acting position ‘Fireball Videogame’ and ‘Rockstar Games’ has been removed on July 16th, a day after the discovery. #GTA6 #CODENAME #FIREBALL pic.twitter.com/PSEd0limtI — GTA 6 NEWS & LEAKS (@NEWSLEAKSGTAS) July 17, 2022

Depuis, cette inscription été retirée du CV après que les fans aient fait le lien avec GTA 6, Fireball étant probablement le nom de code en interne de ce prochain opus très attendu.

Bien naturellement, avec tout ce qui entoure GTA 6, certaines personnes restent très sceptiques et ne sont pas totalement convaincues par cette information.

Cependant, il semble qu’il y ait quelque chose de vrai dans cette affaire, d’autant plus avec le fait que les mentions du jeu et du personnage ont depuis été retirées du CV de l’actrice.

Alors, verrons-nous une certaine Tamara dans GTA 6 ? L’avenir nous le dira…