GTA 6 devait initialement introduire quatre personnages et trois grandes villes

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 31 juil. 2022

Un nouveau rapport affirme que GTA 6 était autrefois un projet bien plus ambitieux que celui actuellement en développement, avec plus de villes et de personnages.

Grand Theft Auto 6 pourrait bien être le jeu le plus attendu de tous les temps et Rockstar prend tout son temps pour développer cet opus, ne laissant aux fans que des miettes d’informations.

Cependant, il y a quelques jours, un rapport de Bloomberg a révélé que GTA 6 mettrait en scène deux personnages jouables, dont une femme. En outre, le rapport indiquait que de nouvelles missions et villes seraient également proposées dans les futures mises à jour du jeu.

Pour faire suite à cela, Axios a récemment partagé encore plus d’informations, mais au sujet du contenu coupé de GTA 6 qui était prévu au début du développement du jeu.

Un rapport révèle les plans originaux de Rockstar pour GTA 6

Selon Axios Gaming, Rockstar Games prévoyait à l’origine que GTA 6 comporterait quatre protagonistes jouables.

Les deux que nous connaissons, comme le détaille le rapport Bloomberg, sont un duo influencé par Bonnie et Clyde, l’un d’eux étant une femme venant d’Amérique latine.

Les fans pensent même que l’actrice jouant ce personnage féminin inconnu est Alexandra Cristina Echavarri.

En dehors de cela, nous ne savons pas exactement ce qui était prévu pour les deux autres personnages jouables, mais il est possible qu’ils soient ajoutés au jeu à une date ultérieure, lorsque de nouvelles missions et de nouveaux lieux seront disponibles.

Rockstar Games À l’origine, GTA 6 ne devait pas se limiter à Vice City.

En outre, le rapport d’Axios Gaming indique que trois villes étaient également prévues pour GTA 6, mais que Rockstar a décidé de réduire la taille du jeu afin de se concentrer sur Vice City. Cela dit, Jason Schreier a déclaré que la taille du jeu sera similaire à celle des précédents opus de la série, même avec ce contenu réduit.

Malheureusement, le rapport ne précise pas quelles autres villes ont été envisagées et si elles sont nouvelles ou non dans la franchise GTA. Les plans originaux prévoyaient de représenter de vastes régions d’Amérique du Nord et du Sud, il est donc probable qu’au moins une d’entre elles aurait été complètement nouvelle.

Espérons qu’avec tous ces rapports, Rockstar dévoilera officiellement et bientôt certains détails sur GTA 6 et que nous saurons enfin quand le jeu sortira.