GTA 6 : Les fans pensent avoir trouvé l’actrice qui va jouer la protagoniste

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 29 juil. 2022

Les fans de Grand Theft Auto pensent avoir trouvé l’actrice qui prêtera ses talents vocaux au personnage principal de GTA 6.

Selon un récent rapport du journaliste Jason Schreier de Bloomberg, le prochain opus de GTA mettra en scène deux personnages inspirés de Bonnie et Clyde.

L’un des personnages principaux sera une femme, et Rockstar Games aurait d’ailleurs choisi une latina comme protagoniste féminin.

À l’annonce de ces informations, les nombreuses théories ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux, et certains fans pensent même avoir déjà trouvé la protagoniste de Grand Theft Auto 6.

L’actrice incarnant le personnage principal de GTA 6 déjà révélée ?

L’utilisateur de Reddit RockstarGamesRD2 s’est récemment rendu sur le subreddit GTA 6 afin de signaler que le CV d’une actrice a été “divulgué” il y a quelques jours. Le CV en question appartient à l’actrice Alexandra Cristina Echavarri.

D’après la capture d’écran, Alexandra Cristina Echavarri apparaît dans un titre de Rockstar Games en tant que “personnage principal”.

Et la présence du mot “principal” dans le CV a directement conduit certains fans à croire qu’Echavarri sera le personnage principal d’un projet encore non spécifié, et par conséquent GTA 6.

D’autres utilisateurs de Reddit ont toutefois exprimé leur scepticisme dans le fil de discussion, notamment au vu des événements récents dans le monde de Grand Theft Auto.

En effet, certains ont avancé qu’Echavarri pourrait simplement incarner Lupe dans la mise à jour The Criminal Enterprises de GTA Online.

Comme toujours, les spéculations des fans doivent être prises avec un grain de sel. C’est d’autant plus vrai dans ce cas, étant donné que les détails concrets sur GTA 6 et son protagoniste pourraient ne pas faire surface avant un certain temps.

En plus d’aborder les personnages principaux supposés de GTA 6, le rapport de Bloomberg affirme également que le titre ne sera pas lancé avant environ deux ans.