Les fans de GTA 6 sont prêts à tout pour avancer la sortie du jeu

Les fans de GTA 6 ont créé une pétition pour sauter toute l’année 2024 afin de pouvoir mettre la main sur le jeu le plus tôt possible.

Il est indéniable que GTA 6 est la sortie de jeu la plus attendue de 2025. Après avoir été en développement pendant la majeure partie de cinq ans, la première bande-annonce du jeu a finalement été publiée cette année.

Et bien que la révélation ait été inondée de controverses à la suite d’une fuite majeure des images en ligne, l’engouement pour le jeu est bien et véritablement à un nouveau sommet. Tellement que les fans de GTA ont créé une pétition pour sauter toute l’année 2024 afin de pouvoir mettre la main sur le jeu à venir plus tôt.

La pétition, qui compte actuellement plus de 20 000 signatures, concerne les fans ne voulant pas attendre plus d’un an pour jouer à GTA 6.

La pétition, qui a été publiée sur Reddit, a attiré l’attention en ligne, de nombreux autres fans de GTA partageant un sentiment similaire.

Un Redditor a posté, “Honnêtement, j’ai le sentiment que 2024 va être pourri. Il y a comme un cycle remontant à environ 2008 [où] tout plonge tous les quatre ans environ.”

Cependant, certains fans pensent que sauter à 2025 ne sera pas suffisant, exprimant leurs inquiétudes que le jeu soit retardé davantage à l’année suivante.

“Rockstar changerait littéralement la sortie à 2026”, a écrit un utilisateur de Reddit, un autre ajoutant “Rockstar est connu pour retarder leurs jeux.”

Cependant, d’autres partagent un point de vue très différent sur l’attente, croyant que la “montée” vers GTA 6 sera un moment excitant et que l’attente du jeu prêt en vaudra la peine.

“1,5 à 2 ans de l’annonce à la sortie est déjà assez bien pour Rockstar, et à ce stade, retarder serait un poison pour les relations publiques. Cette fenêtre de 2025 tient probablement déjà compte des retards, mais je m’attendrais à ce qu’ils aient déjà une assez bonne idée de quand ils peuvent expédier.”

