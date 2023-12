Le trailer de GTA 6 marque l’histoire en pulvérisant trois records du monde

La bande-annonce de Grand Theft Auto 6 a marqué l’histoire, battant trois records du monde officiellement reconnus par le Guinness.

Dix ans après GTA 5, le nouveau jeu de la franchise Grand Theft Auto a enfin révélé quelques images dans un trailer très attendu. Il aura fallu une décennie pour que Rockstar ajoute un “6” après “GTA”, à tel point que les nombreuses mises à niveau du 5 sur différentes consoles et plateformes étaient devenues un running gag pour les joueurs.

Mais la malédiction est finalement brisée ! Le 4 décembre, la première bande-annonce de Grand Theft Auto 6 a d’abord fuité, pour finalement être officiellement publiée en avance par le studio. Et elle n’est clairement pas passée inaperçue. Dix ans d’attente pour un premier vrai aperçu : forcément, les fans étaient au rendez-vous.

Et malgré les vues perdues par les premiers leaks, la vidéo a battu – pulvérisé serait plus juste – plusieurs records sur YouTube en seulement quelques heures. Jusqu’à voler un titre au numéro un de la plateforme, MrBeast, grâce au nombre de visionnages pour une vidéo non musicale. Et le trailer ne s’arrête pas là.

La bande-annonce de GTA 6 explose trois records mondiaux chez Guinness

Dans une publication datée du 6 décembre, le Guinness World Records a reconnu que le trailer de Grand Theft Auto 6 avait battu plusieurs records.

“Le trailer de GTA VI a battu trois records officiels, y compris celui de la vidéo la plus vue sur YouTube en 24 heures. Qui d’autre a hâte de retourner à Vice City ?“

Le Guinness a en effet reconnu que la bande-annonce de GTA 6 a bien dépassé le record “apparemment intouchable” de MrBeast, de 59,4 millions de vues pour la vidéo non musicale la plus vue sur YouTube en 24 heures. Et ce n’est pas fini !

“La première bande-annonce de GTA VI est devenue la vidéo de révélation de jeu vidéo la plus vue sur YouTube en 24 heures avec 90 421 491 vues“, a ainsi déclaré la célèbre institution, avant d’ajouter : “Le premier aperçu de ce Vice City remanié est également devenu la bande-annonce de jeu vidéo la plus appréciée sur YouTube avec 8,9 millions de likes en seulement 24 heures.“

Pour Rockstar, les records ne sont pas vraiment une nouveauté. GTA 5 en avait déjà battu quelques-uns en son temps, notamment lors de son lancement : le jeu était en effet devenu le produit de divertissement le plus rapide à générer 1 milliard de dollars.

Grand Theft Auto 6 n’est attendu que pour 2025, mais on peut déjà s’attendre à ce que le Guinness lui réserve déjà un peu de place dans ses listes pour de nouveaux exploits.