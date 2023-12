The Weeknd lancera le nouveau mode de Fortnite avec un concert

The Weeknd arrive sur Fortnite seulement une semaine après le grand concert d’Eminem pour lancer le Fortnite Festival, un jeu de rythme qui voit les développeurs de Rock Band revenir pour apporter les jeux de musique à un nouveau public.

Fortnite n’est pas étranger à l’accueil de grands artistes musicaux dans leur jeu. Par exemple, le concert de Travis Scott sur Fortnite a été un événement massif qui, au moment de la rédaction, comptabilise plus de 211 millions de vues sur YouTube.

L’événement The Big Bang d’Eminem est survenu au début de la saison 5 de Fortnite et a annoncé non seulement du nouveau contenu pour le jeu, mais aussi de tout nouveaux jeux développés au sein de l’écosystème de Fortnite.

Avec LEGO Fortnite et Rocket Racing, le Fortnite Festival arrive. Il est développé par Harmonix, le développeur original de Rock Band, et démarre avec un concert mettant en vedette The Weeknd.

The Weeknd est la tête d’affiche de la première saison du Fortnite Festival

Avec la musique jouant un rôle si important dans l’identité de Fortnite ces dernières années, il n’est pas surprenant qu’ils cherchent à faire un jeu entier basé sur ses mécaniques musicales avec l’annonce du Fortnite Festival.

Pour aider Fortnite Festival à décoller en tant que jeu indépendant, The Weeknd prête son image et sa musique pour le tout premier lancement de contenu afin de susciter l’enthousiasme des fans pour le jeu.

Le 9 décembre, il tiendra un concert similaire à celui d’Eminem où les joueurs pourront jouer en rythme comme ce fut démontré avec l’intégration musicale lors du concert The Big Bang.

Cela ouvre la porte à un certain nombre d’autres artistes pour figurer dans Fortnite Festival et enrichir son portefeuille de chansons alors que le jeu ajoute du contenu après son lancement. On ne sait pas encore grand-chose sur la liste complète des chansons du Fortnite Festival, avec seulement ce commentaire d’Epic Games dans leur communiqué de presse :

“Fortnite Festival est un nouveau jeu de musique où les joueurs peuvent jouer en groupe avec des amis ou se produire en solo sur scène avec des hits de leurs artistes préférés. Développé par Harmonix, le studio derrière le jeu de musique emblématique Rock Band, Festival marque le début des jeux de musique dans Fortnite.”

Et, bien que la saison 5 sera en ligne le 3 décembre, Fortnite Festival ne sortira pas avant le 9 décembre lorsque The Weeknd arrivera dans le jeu.