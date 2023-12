Les joueurs de Fortnite énervés par ce nouveau système « pourri » du Chapitre 5

Le Chapitre 5 de Fortnite est arrivé, et avec lui des changements considérables. Les fans s’étaient habitués à la simplicité de la Saison OG et ils sont en colère.

La nouvelle mise à jour a introduit de nouvelles fonctionnalités de gameplay dont la modification d’armes et des combats de boss. Et c’est sans oublier des changements plutôt controversés à l’interface utilisateur du jeu, en particulier le système de Casier.

Le Casier est une fonctionnalité cruciale dans Fortnite. En effet, il permet aux joueurs de personnaliser et de gérer leurs personnages, emotes, musique de lobby, etc. Mais il a été retravaillé dans le Chapitre 5, et les changements agacent déjà les joueurs.

Les joueurs agacés par les changements apportés au Casier

L’interface du Casier a été entièrement repensée. Le design plus grand et modernisé ralentit le processus de personnalisation en divisant l’interface en plusieurs parties.

Les icônes plus grandes signifient que les joueurs peuvent parcourir seulement deux objets à la fois sur Xbox, et trois à la fois sur les autres plateformes.

Un autre changement qui a contrarié les joueurs est la suppression des bannières de couleur spéciale pour les skins rares. La nouvelle interface du Casier affiche maintenant un fond bleu uni pour tous les skins, quelle que soit leur rareté.

La communauté a rapidement réagi aux changements du casier, avec un grand nombre de publications critiques inondant le subreddit officiel du jeu. Les discussions entre les joueurs indiquent que les fans veulent de la simplicité.

On le remarque notamment dans le post très approuvé de l’utilisateur u/snowfox-taterthighs, « Pouvons-nous convenir que le nouveau Casier est nul ? ». D’autres ont critiqué la décision, arguant, « Il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées, mais non, nous avons besoin d’UNE AUTRE révision d’une interface de casier pourtant fonctionel ».

La frustration dépasse l’esthétique générale. Les fans sont agacés par les emotes, enveloppes et bannières séparées, ce qui complique le processus de personnalisation.

Un autre joueur a partagé sa déception : « Je déteste qu’ils aient séparé les emotes, les enveloppes et les skins. Maintenant, lorsque je veux changer, je dois faire 4 fois plus de travail pour sélectionner la tenue que je voulais ».

Avec le retour de la Saison OG en 2024, il est possible que si la colère concernant le nouveau système de Casier continue, l’ancien design, plus simple et facile d’utilisation pourrait faire son grand retour.

Pour suivre l’actualité de Fortnite, consultez notre article sur l’arrivée des Tortues Ninja dans le jeu.