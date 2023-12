Les Tortues Ninja se préparent pour arriver dans le Chapitre 5 de Fortnite

Des leakers ont trouvé plus de preuves de la présence des Tortues Ninja dans Fortnite, y compris un aperçu en jeu du repaire de l’équipe.

La bande-annonce du Chapitre 5 de Fortnite a fuité quelques heures avant le concert Big Bang en jeu, et cela a plongé les fans dans une frénésie absolue. De nombreuses choses excitantes ont été dévoilées, telles que de nouveaux skins, des mécanismes de mouvement, et plus encore.

Après avoir regardé la bande-annonce plusieurs fois, des yeux avides ont rapidement remarqué un spray secret, laissant entendre d’autres collaborations. Alors que Solid Snake fournissait un tir de couverture depuis sa boîte iconique, un bref extrait des Tortues Ninja Adolescentes Mutantes a flashé derrière Snake.

Cela a conduit beaucoup à penser qu’une collab était en vue, et bien qu’Epic Games soit resté silencieux, les fuiteurs ont trouvé des preuves que cet œuf de Pâques était plus qu’une simple taquinerie.

Une fuite de Fortnite dévoile le repaire des Tortues Ninja

Les leakers de Fortnite ont dépassé les limites pour partager l’enthousiasme pour le battle royale, et le dernier ensemble d’images et de séquences donne encore plus de crédibilité à l’arrivée des Tortues Ninja.

Le leaker de Fortnite notkrae a servi une double dose de fuites, y compris des illustrations de la cachette iconique des Tortues, où l’équipe mange des pizzas et s’entraîne avec Maître Splinter. Après avoir partagé les images, notkrae est allé encore plus loin pour montrer comment accéder au Repaire des Tortues dans le jeu.

Bien que les fans n’aient pas été emballés par les mécanismes de mouvement, ils ont partagé leur enthousiasme à la découverte. Notkrae est entré dans le repaire et a montré l’abri modeste de l’équipe avec un bel aperçu du tapis de sol à pizza, des canapés et de l’ordinateur utilisé par Donatello.

Cela dit, on ne sait toujours pas quand les Tortues Ninja arriveront dans Fortnite. Restez à l’écoute alors que plus d’informations émergent, et assurez-vous d’avoir une pizza prête.