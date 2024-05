Les joueurs de Fortnite déçus du nerf extrême de l’XP du Chapitre 5 Saison 3

Le Chapitre 5 Saison 3 est lancé, mais les joueurs de Fortnite ont remarqué que leurs gains d’XP pour les quêtes ont été laissés de côté.

Depuis l’arrivée du Chapitre 5 et de tous ses nouveaux modes, il y a de nombreuses façons de gagner de l’XP dans Fortnite pour monter de niveau dans le Passe de Combat. Cependant, au fil des saisons, les joueurs ont l’impression que même s’il y a plus de façons de gagner de l’XP, les gains ne cessent de diminuer.

Pendant le Chapitre 5 Saison 2, les fans ont commencé à remettre en question les récompenses d’XP peu satisfaisantes. Cette saison n’est pas différente, et les joueurs se sentent de plus en plus frustrés après avoir découvert que certaines récompenses d’XP ont été encore plus nerfées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans un post d’analyse, un joueur a révélé que, bien que les joueurs gagnent plus en complétant les quêtes hebdomadaires, les récompenses de bonus quotidien et de quêtes de match sont significativement moindres. En effet, les joueurs manquent 49 000 XP par semaine dans le Chapitre 5 Saison 3, par rapport à la saison précédente.

Les retours des joueurs ont été peu enthousiastes, car l’XP est crucial pour compléter le Passe de Combat de Fortnite. Le sentiment général qui ressort est le suivant : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Ça va être ENCORE plus difficile d’atteindre le niveau 200 cette fois ?? »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un changement clé dans les gains d’XP cette saison a été la suppression des quêtes de match, remplacées par les quêtes quotidiennes. Ce changement a déçu beaucoup de joueurs, car l’aléatoire des quêtes quotidiennes pourrait « vous laisser sur le carreau si vous avez des quêtes quotidiennes horribles ou fastidieuses ».

Ce nerf d’XP a également touché d’autres aspects du jeu. Les gains sur l’Île des Créateurs étaient faibles la saison dernière, et ils suivent une tendance similaire dans le Chapitre 5 Saison 3.

« J’ai joué sur des cartes Créateur pendant 3 heures hier, et oh mon dieu, les gains ont chuté drastiquement », a partagé un joueur. D’autres ont révélé des histoires similaires de gains infimes dans les playlists créées par les Créateurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce problème est présent dans Fortnite depuis un certain temps, et bien qu’Epic Games ait annulé certains changements, la communauté a toujours l’impression qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir des récompenses d’XP.