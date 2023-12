Fortnite Rocket Racing : Ce nouveau jeu est-il gratuit ?

Fortnite a révélé son nouveau jeu de course passionnant, “Rocket Racing”, qui sera lancé entièrement gratuit le 8 décembre.

Fortnite a récemment annoncé trois nouvelles expériences à venir dans le jeu avec le Chapitre 5 Saison 1. Rocket Racing sortira en même temps que LEGO Fortnite et Fortnite Festival.

Epic Games étend l’univers de Fortnite pour rendre le jeu plus accessible à tous les âges. Les joueurs pourront modifier leurs véhicules et choisir parmi des modèles célèbres de la vie réelle.

Dès le lancement, les joueurs pourront sélectionner plusieurs pistes pour une expérience de course plus variée. De plus, de nouvelles astuces ont été ajoutées pour permettre une plus grande expression du talent.

Rocket Racing sera-t-il payant ou gratuit ?

Rocket Racing sera gratuit. Aucun achat supplémentaire ne sera nécessaire avec de l’argent ou des V-Bucks. Cependant, des cosmétiques en jeu comme les skins et les accessoires de voiture pourront être achetés.

“Ces nouveaux jeux en service continu seront lancés dans Fortnite plus tard cette semaine et seront disponibles dans le monde entier gratuitement”, a déclaré Epic Games sur leur blog, en discutant des derniers modes de jeu à venir dans Fortnite.

Après l’événement du Big Bang, Epic Games a publié plus d’informations sur Rocket Racing et ce à quoi on peut s’attendre lors de sa sortie plus tard cette semaine. Rocket Racing aura une cote E, ce qui signifie qu’il convient à tout le monde.

Rocket Racing, développé par les créateurs de Rocket League, sortira le 8 décembre 2023.