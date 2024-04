Cette astuce Fortnite permet d’escalader comme Spider-Man

Le système d’escalade de Fortnite offre aux joueurs l’opportunité parfaite de gagner rapidement de la hauteur en construisant des murs façon Spider-Man.

Le Chapitre 5 a introduit le nouveau système d’escalade de Fortnite, qui permet aux joueurs de grimper facilement aux murs et de sauter à travers les fenêtres. Si l’on peut initialement penser que cette mécanique sert uniquement à escalader des murs déjà construits, des petits malins ont rapidement trouvé comment rendre la grimpette plus intéressante encore.

Comme on peut le voir dans cette vidéo publiée sur Reddit, le joueur construit directement vers le haut puis utilise les murs pour obtenir rapidement de la hauteur, lui permettant de prolonger son mur vers le haut. Escalader un mur que l’on est en train de construire… voila qui ouvre bien des possibilités de gameplay.

Bien évidemment, cette technique n’est pas forcément à privilégier en combat puisqu’elle fait du joueur qui escalade une cible facile à toucher, et incapable de riposter aux tirs. Néanmoins, grimper de la sorte permet de facilement et rapidement accéder à des points en hauteur, et peut même servir à obtenir une skybase (base dans l’air). Quelque chose d’essentiel lorsqu’on joue au mode de jeu La Lave de Midas.

“C’est une tactique cool mais c’est extrêmement faible, le joueur peut facilement être abattu et je ne vois pas vraiment d’utilisation pour cela, surtout avec tout l’effort nécessaire pour rester sur le mur. Cela pourrait être une bonne stratégie à essayer pour la construction de bases dans le ciel dans La Lave de Midas cependant” a expliqué un joueur.

